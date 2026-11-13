РФ атакувала інститут травматології в Києві: що залишилось від медзакладу

Що сталося:
- Дрон РФ пошкодив Інститут травматології та ортопедії
- Вибито понад 100 вікон, частково зруйновано другий поверх
- Троє пацієнтів дістали порізи, медики не постраждали
Унаслідок нічної атаки дронів на Київ у ніч на 13 листопада російські окупанти пошкодили Національний інститут травматології та ортопедії в Шевченківському районі. Вибухова хвиля пошкодила фасад і вибила понад 100 вікон у більш ніж шести відділеннях, а другий поверх будівлі частково зруйновано.
Про наслідки ворожого удару повідомило Міністерство охорони здоров'я України в Telegram.
"Постраждали троє пацієнтів медзакладу, їм надано допомогу на місці. Серед медичних працівників постраждалих немає. Людей, які перебували на лікуванні, з пошкоджених відділень переведено до інших відділень лікарні", - йдеться в повідомленні МОЗ.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у будівлі спалахнула пожежа. Персонал медзакладу вивів у безпечне місце 30 людей, ще сімох врятували рятувальники. Спершу в ДСНС повідомляли про одного потерпілого.
Що розповів медичний директор інституту
Пожежа спалахнула близько третьої ночі, розповів медичний директор закладу Роман Деркач у коментарі Новини.LIVE. За його словами, троє пацієнтів, які не встигли спуститися в укриття, дістали порізи від уламків скла.
На другому поверсі, який частково зруйновано, були кабінет Деркача, кабінети заступників, бухгалтерія та аптека. Пацієнтів із пошкоджених відділень перевели в інші відділення інституту, ще 30 людей поїхали додому.
Через перебої з електропостачанням зранку операції не розпочали. Наразі в інституті перевіряють, чи вціліло обладнання в операційних.
Кореспондент РБК-Україна, який побував на місці, побачив вибиті вікна, обгорілі віконні рами та розсипане довкола будівлі скло.
Чому Росія посилює удари по Києву?
Експерт Андріан Прокіп, керівник програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього, в інтерв'ю Главреду зазначив, що росіяни поспішають з ударами, доки Україна не розгорнула засоби протидії реактивним "шахедам".
"Одним із пояснень може бути те, що вони очікують: приблизно через два місяці в нас будуть розгорнуті ефективні системи протидії реактивним „Шахедам", тому їм треба почати раніше", - зазначив фахівець.
Говорячи про столицю, Прокіп звернув увагу на її залежність від об'єднаної енергосистеми, по зв'язках з якою цілеспрямовано б'є ворог.
"Ми дефіцитні й залежимо від постачання електроенергії з об'єднаної енергосистеми. Росіяни намагаються руйнувати ці зв'язки Києва з енергосистемою, щоб створити якомога більше проблем", - пояснив Прокіп.
Водночас експерт визнав, що Україні бракує засобів протидії повітряним атакам.
"Але варто також зважати на те, що в нас є дефіцит засобів ППО, а вони нарощують кількість засобів ураження - ракет і дронів", - наголосив він.
Атаки на Київ - новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 13 листопада російські дрони атакували Київ, Рівне та Вінницю. У столиці уламки безпілотника впали на будівлю медзакладу в Шевченківському районі, де спалахнула пожежа. Голова Шевченківської РДА Олександр Сазанович тоді повідомляв про трьох постраждалих.
Шевченківський район столиці опиняється під ударами не вперше. 11 серпня росіяни атакували дитячу лікарню в цьому районі, де з'явилися дві воронки. За даними ДСНС, діти й медики на той момент перебували в укритті.
Напередодні, 12 листопада, під атаку потрапив Солом'янський район. Тоді російський дрон влучив у дев'ятиповерхівку. Унаслідок удару загорілися три поверхи будинку - з третього по шостий.
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