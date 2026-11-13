РФ атакувала інститут травматології в Києві: що залишилось від медзакладу

Троє пацієнтів, які не встигли спуститися в укриття, дістали порізи від уламків скла.

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​ Наслідки удару по Інституту травматології в Києві / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва ​

Що сталося:

Дрон РФ пошкодив Інститут травматології та ортопедії

Вибито понад 100 вікон, частково зруйновано другий поверх

Троє пацієнтів дістали порізи, медики не постраждали

Унаслідок нічної атаки дронів на Київ у ніч на 13 листопада російські окупанти пошкодили Національний інститут травматології та ортопедії в Шевченківському районі. Вибухова хвиля пошкодила фасад і вибила понад 100 вікон у більш ніж шести відділеннях, а другий поверх будівлі частково зруйновано.

Про наслідки ворожого удару повідомило Міністерство охорони здоров'я України в Telegram.

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"Постраждали троє пацієнтів медзакладу, їм надано допомогу на місці. Серед медичних працівників постраждалих немає. Людей, які перебували на лікуванні, з пошкоджених відділень переведено до інших відділень лікарні", - йдеться в повідомленні МОЗ.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у будівлі спалахнула пожежа. Персонал медзакладу вивів у безпечне місце 30 людей, ще сімох врятували рятувальники. Спершу в ДСНС повідомляли про одного потерпілого.

Що розповів медичний директор інституту

Пожежа спалахнула близько третьої ночі, розповів медичний директор закладу Роман Деркач у коментарі Новини.LIVE. За його словами, троє пацієнтів, які не встигли спуститися в укриття, дістали порізи від уламків скла.

На другому поверсі, який частково зруйновано, були кабінет Деркача, кабінети заступників, бухгалтерія та аптека. Пацієнтів із пошкоджених відділень перевели в інші відділення інституту, ще 30 людей поїхали додому.

Через перебої з електропостачанням зранку операції не розпочали. Наразі в інституті перевіряють, чи вціліло обладнання в операційних.

Кореспондент РБК-Україна, який побував на місці, побачив вибиті вікна, обгорілі віконні рами та розсипане довкола будівлі скло.

Чому Росія посилює удари по Києву?

Експерт Андріан Прокіп, керівник програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього, в інтерв'ю Главреду зазначив, що росіяни поспішають з ударами, доки Україна не розгорнула засоби протидії реактивним "шахедам".

"Одним із пояснень може бути те, що вони очікують: приблизно через два місяці в нас будуть розгорнуті ефективні системи протидії реактивним „Шахедам", тому їм треба почати раніше", - зазначив фахівець.

Говорячи про столицю, Прокіп звернув увагу на її залежність від об'єднаної енергосистеми, по зв'язках з якою цілеспрямовано б'є ворог.

"Ми дефіцитні й залежимо від постачання електроенергії з об'єднаної енергосистеми. Росіяни намагаються руйнувати ці зв'язки Києва з енергосистемою, щоб створити якомога більше проблем", - пояснив Прокіп.

Водночас експерт визнав, що Україні бракує засобів протидії повітряним атакам.

"Але варто також зважати на те, що в нас є дефіцит засобів ППО, а вони нарощують кількість засобів ураження - ракет і дронів", - наголосив він.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

​Атаки на Київ - новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 13 листопада російські дрони атакували Київ, Рівне та Вінницю. У столиці уламки безпілотника впали на будівлю медзакладу в Шевченківському районі, де спалахнула пожежа. Голова Шевченківської РДА Олександр Сазанович тоді повідомляв про трьох постраждалих.

Шевченківський район столиці опиняється під ударами не вперше. 11 серпня росіяни атакували дитячу лікарню в цьому районі, де з'явилися дві воронки. За даними ДСНС, діти й медики на той момент перебували в укритті.

Напередодні, 12 листопада, під атаку потрапив Солом'янський район. Тоді російський дрон влучив у дев'ятиповерхівку. Унаслідок удару загорілися три поверхи будинку - з третього по шостий.

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