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Україна посилює позиції на переговорах: командувач ДШВ назвав козир

Юрій Берендій
13 листопада 2026, 13:59
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Наступальні операції ЗСУ посилюють позиції України.

Україна посилює позиції на переговорах: командувач ДШВ назвав козир
Перемоги ЗСУ впливають на переговори: Апостол розкрив, що змінює позицію партнерів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, x.com/SergiyKyslytsya

Про що йдеться у матеріалі:

  • Як наступальні дії ЗСУ впливають на переговорні позиції України
  • Чому результати однієї з операцій довелося переглянути
  • За яких умов українським військам варто наступати

Успіхи української армії на полі бою посилюють позиції Києва у міжнародному переговорному процесі. Здатність Сил оборони повертати захоплені території та зупиняти російські наступи демонструє партнерам, що Україна може продовжувати боротьбу. Про це повідомив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол під час зустрічі з журналістами, передає Укрінформ.

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Одним із прикладів впливу військових результатів на міжнародну оцінку ситуації стала Добропільська операція. Її перебіг привернув увагу представників американського військового керівництва.

"Наприклад, під час Добропільської операції українським військовим вдалося зупинити наступальні дії значних сил російської морської піхоти. Її результати вплинули на сприйняття ситуації представниками американського військового керівництва", - зазначив командувач.

Україна посилює позиції на переговорах: командувач ДШВ назвав козир
Добропілля / Інфографіка: Главред

Апостол також звернув увагу на залежність міжнародної підтримки від ситуації на фронті. За його словами, відсутність позитивних результатів може створювати додаткові передумови для зовнішнього тиску на Україну щодо переговорів.

Окремо командувач розповів про принципи планування бойових завдань. Він вважає, що рішення про проведення операцій мають враховувати співвідношення сил і реальні перспективи досягнення поставленої мети.

"Наступати треба там, де є можливість і можна мати успіх", - зауважив Апостол.

Якщо російське угруповання має значну чисельну перевагу та підготовлені позиції, українським військам доцільніше зосередитися на утриманні фронту й стримуванні противника.

Командувач наголосив на відмінності між завданнями наступальних операцій і діями зі стабілізації обстановки на окремих напрямках. Результативність військових дій, за його словами, не можна оцінювати виключно за зміною лінії фронту.

"Ефективність операцій визначається не лише територіальним просуванням, а й їхнім впливом на загальну ситуацію на фронті", - зазначив командувач.

Скільки територій вдалося повернути під контроль ЗСУ

Під час зустрічі з журналістами Олег Апостол також розкрив результати двох українських наступальних операцій. Загалом за їхніми підсумками Сили оборони відновили контроль над територією площею понад 800 квадратних кілометрів.

Водночас командувач уточнив, що початкові оцінки результатів однієї з операцій були вищими. Згодом ці показники переглянули через зміну підходу до визначення площі територій, де перебували російські військові.

Під час обговорення журналісти звернули увагу на необхідність розмежовувати райони, які окупанти контролювали постійно, та території, куди проникали окремі російські групи.

Що зміниться у війні навесні - думка комбата

Імперські амбіції Володимира Путіна можуть зазнати поразки, а навесні стане зрозуміліше, коли та на яких умовах може завершитися війна проти України. Про це повідомив командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир "Лука" в інтерв’ю Главреду.

За оцінкою військового, цілі російського керівництва виходять далеко за межі захоплення українських земель. Кремль прагне відновити імперію, і заради цього Путін готовий продовжувати війну, не рахуючись із ціною.

"Однак його плани приречені на крах, бо справи йдуть погано. Ворог не тільки наступає, а й зазнає втрат", - зазначив "Лука".

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики проєкту DeepState наголосили, що Костянтинівка на Донеччині перебуває під контролем ЗСУ попри безперервні активні бої, а пропозиції РФ провести в місті так звану "гуманітарну місію" є цілковитим лицемірством. За словами експертів, ворог системно намагається просочитися у забудову та охопити місто з флангів для створення оперативного оточення, тоді як українські захисники дають жорстку відсіч цим спробам. Найкращою гуманітарною допомогою для місцевого населення, за оцінкою аналітиків, стало б повне припинення російських штурмів і руйнівних обстрілів.

Окрім того, оновивши інтерактивну мапу бойових дій, фахівці DeepState зафіксували локальні зміни на лінії фронту - зокрема просування окупаційних підрозділів поблизу Костянтинівки та розширення зони контролю ворога біля селища Червоне.

Раніше посол України у Великій Британії та колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що подальший розвиток українського наступу після визволення Херсона у 2022 році напряму залежав від обсягів, номенклатури та термінів постачання західного озброєння. Він акцентував на тому, що своєчасне надходження більшої кількості високоточних систем, артилерійських боєприпасів та бронетехніки могло створити сприятливіші умови для продовження активних дій Сил оборони, проте реалізація цих задумів упиралася в політичні рішення партнерів.

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