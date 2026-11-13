Українцям можуть дозволити не платити за комуналку: у Кабміні назвали умову

Частину котелень свідомо не запускають, щоб уберегти їх від атак.

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Кому в Україні можуть не нараховувати комуналку / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви Корецького:

В Україні працюють 87% підприємств теплопостачання

Частину котелень не запустили через загрозу атак

Уряд допускає ненарахування плати за неотримане тепло

В Україні вже запрацювали 87% підприємств теплопостачання, і вони подають опалення в оселі громадян. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду.

За його словами, затримка зі стартом опалення в окремих громадах може бути свідомим рішенням, ухваленим для захисту інфраструктури від атак. На частині об'єктів ще не завершили ремонти.

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Прем'єр запевнив, що з часом тепло в батареях з'явиться в усіх українців.

Кому комуналку можуть не нараховувати

Водночас уряд тримає в резерві й інший сценарій. Він стосується громад, де після ударів люди фактично залишаться без сервісу, за який мали б платити. У такому разі мешканцям можуть не виставляти рахунки за те, чого вони не отримали.

"З приводу ненарахування вартості (за комунальні послуги, які не постачаються, - ред.). Це як один з альтернативних запасних варіантів, якщо дійсно руйнування будуть мати місце, якщо ми не зможемо швидко відновлювати. Тому будемо вдаватися і до, можливо, таких заходів", - сказав Корецький.

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Які міста можуть залишитися без опалення взимку

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що удари країни-агресора Росії по котельнях можуть залишити без тепла цілі райони невеликих українських міст, де опалення тримається на одному джерелі без жодного резерву.

За його словами, Київ має більше можливостей утримати теплопостачання навіть у разі пошкодження окремих об'єктів.

"Київ, як не сумно це казати, готовий краще, ніж багато інших міст. Це велике місто, тому пошкодження будь-якого окремого об'єкта не означає зупинку всієї системи. Навіть якщо після ураження теплових джерел сотні будинків у Києві матимуть обмежений доступ до тепла - а це можливий сценарій, - у міста є багато інструментів, щоб пом'якшити ситуацію", - наголосив він.

Комунальні платежі - останні новини

Як повідомляв Главред, енергетичний експерт, директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея'" Геннадій Рябцев говорив, що ризик перегляду комунальних тарифів в Україні після завершення дії воєнних обмежень справді існує, однак говорити про неминучий різкий стрибок поки передчасно.

Уряд зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня 2027 року, тобто фактично до кінця опалювального сезону. Таке рішення ухвалили через дію мораторію на підвищення тарифів, запровадженого Парламентом на час воєнного стану, та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні.

Мешканці Закарпаття, які проживають у квартирах і будинках з електроопаленням, мають право платити за світло втричі менше – 1,32 замість 4,32 грн/кВт*год. Пільговий тариф діятиме з 1 жовтня і аж до 30 квітня 2027 року, але лише на перші спожиті 2000 кВт*год.

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