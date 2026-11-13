Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Українцям можуть дозволити не платити за комуналку: у Кабміні назвали умову

Марія Николишин
13 листопада 2026, 12:44
google news Підпишіться
на нас в Google
Частину котелень свідомо не запускають, щоб уберегти їх від атак.
Українцям можуть дозволити не платити за комуналку: у Кабміні назвали умову
Кому в Україні можуть не нараховувати комуналку / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви Корецького:

  • В Україні працюють 87% підприємств теплопостачання
  • Частину котелень не запустили через загрозу атак
  • Уряд допускає ненарахування плати за неотримане тепло

В Україні вже запрацювали 87% підприємств теплопостачання, і вони подають опалення в оселі громадян. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду.

За його словами, затримка зі стартом опалення в окремих громадах може бути свідомим рішенням, ухваленим для захисту інфраструктури від атак. На частині об'єктів ще не завершили ремонти.

відео дня

Прем'єр запевнив, що з часом тепло в батареях з'явиться в усіх українців.

Кому комуналку можуть не нараховувати

Водночас уряд тримає в резерві й інший сценарій. Він стосується громад, де після ударів люди фактично залишаться без сервісу, за який мали б платити. У такому разі мешканцям можуть не виставляти рахунки за те, чого вони не отримали.

"З приводу ненарахування вартості (за комунальні послуги, які не постачаються, - ред.). Це як один з альтернативних запасних варіантів, якщо дійсно руйнування будуть мати місце, якщо ми не зможемо швидко відновлювати. Тому будемо вдаватися і до, можливо, таких заходів", - сказав Корецький.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги
5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

Які міста можуть залишитися без опалення взимку

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що удари країни-агресора Росії по котельнях можуть залишити без тепла цілі райони невеликих українських міст, де опалення тримається на одному джерелі без жодного резерву.

За його словами, Київ має більше можливостей утримати теплопостачання навіть у разі пошкодження окремих об'єктів.

"Київ, як не сумно це казати, готовий краще, ніж багато інших міст. Це велике місто, тому пошкодження будь-якого окремого об'єкта не означає зупинку всієї системи. Навіть якщо після ураження теплових джерел сотні будинків у Києві матимуть обмежений доступ до тепла - а це можливий сценарій, - у міста є багато інструментів, щоб пом'якшити ситуацію", - наголосив він.

Комунальні платежі - останні новини

Як повідомляв Главред, енергетичний експерт, директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея'" Геннадій Рябцев говорив, що ризик перегляду комунальних тарифів в Україні після завершення дії воєнних обмежень справді існує, однак говорити про неминучий різкий стрибок поки передчасно.

Уряд зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня 2027 року, тобто фактично до кінця опалювального сезону. Таке рішення ухвалили через дію мораторію на підвищення тарифів, запровадженого Парламентом на час воєнного стану, та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні.

Мешканці Закарпаття, які проживають у квартирах і будинках з електроопаленням, мають право платити за світло втричі менше – 1,32 замість 4,32 грн/кВт*год. Пільговий тариф діятиме з 1 жовтня і аж до 30 квітня 2027 року, але лише на перші спожиті 2000 кВт*год.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
опалення опалювальний сезон комуналка тарифи на опалення новини України Сергій Корецький
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Нові правила мобілізації та покарання за СЗЧ: Корецький анонсував зміни

Нові правила мобілізації та покарання за СЗЧ: Корецький анонсував зміни

14:00Україна
Україна посилює позиції на переговорах: командувач ДШВ назвав козир

Україна посилює позиції на переговорах: командувач ДШВ назвав козир

13:59Війна
РФ вдарила по п’ятиповерхівці в Запоріжжі: спалахнули квартири, постраждали діти

РФ вдарила по п’ятиповерхівці в Запоріжжі: спалахнули квартири, постраждали діти

13:20Україна
Реклама

Популярне

Більше
Як швидко позбутися пенька без лопати та техніки: садівники розкрили простий трюк

Як швидко позбутися пенька без лопати та техніки: садівники розкрили простий трюк

Як швидко очистити конфорки газової плити від жиру: простий японський метод

Як швидко очистити конфорки газової плити від жиру: простий японський метод

Дощі, сніг і сильний вітер: коли Україну накриє нова хвиля похолодання

Дощі, сніг і сильний вітер: коли Україну накриє нова хвиля похолодання

Долар дорожчає, євро пішов вниз: новий курс валют на 13 листопада

Долар дорожчає, євро пішов вниз: новий курс валют на 13 листопада

Магнітні бурі 13 листопада: на що вказують нові дані про сонячну активність

Магнітні бурі 13 листопада: на що вказують нові дані про сонячну активність

Останні новини

14:11

Плодові дерева віддячать щедрим урожаєм: що варто внести в ґрунт у листопаді

14:00

Нові правила мобілізації та покарання за СЗЧ: Корецький анонсував зміни

13:59

Україна посилює позиції на переговорах: командувач ДШВ назвав козир

13:22

Реформа ТЦК в Україні: що насправді планують змінити в роботі військкоматів

13:20

РФ вдарила по п’ятиповерхівці в Запоріжжі: спалахнули квартири, постраждали дітиФото

Працюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривогПрацюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривог
13:10

Кури перестали нестися восени: у чому причина і що робити господареві

13:06

Масштабна екранізація Гомера від Крістофера Нолана: фільм "Одіссея" вийде на Київстар ТБ 18 листопада

13:04

П'ятниця 13-те — день великої удачі: маловідомий ритуал здійснить будь-яке бажання

12:59

Волоські горіхи псуються через одну помилку: як зберегти врожай до наступного року

Реклама
12:51

Кремль хоче не лише Донбас: які вимоги виставила РФ на переговорах

12:44

Українцям можуть дозволити не платити за комуналку: у Кабміні назвали умову

12:21

Підлога блищатиме без дорогих засобів: який продукт з холодильника додати у воду

12:13

Адаптивний волейбол став частиною реабілітації ветеранів у Києві за підтримки благодійного фонду BTN Foundation

12:04

Дерев’яний стіл просто блищатиме: як легко прибрати білі плями від склянокВідео

12:00

"Мене завтра вб’ють": Кіркоров намагається заощадити гроші, щоб залишити їх дітям

11:55

Що сказати другу, який втратив близьку людину і чого робити категорично не можна

11:43

Ігор Кондратюк запропонував відродити традицію "Караоке на майдані": "Вийде у фінал — даєш йому 50 гривень"

11:43

На Україну суне холодний фронт з Балтики: синоптик назвав дати нічних заморозків

11:34

Китайський гороскоп на завтра, 14 листопада: Собакам — потяг, Бикам — ревнощі

11:32

Галкін показав неймовірно гарного сина: що йому написали

Реклама
11:24

У Москві підірвали авто колишнього прессекретаря Азарова - що відомо

11:24

Кошта, Каллас чи Стубб: у ЄС сперечаються, хто поїде на мирні переговори

10:55

Путін змінив тактику, але не цілі: на що Кремль робить ставку у війні проти України

10:54

Бензин по 80 гривень і дешевше: коли на АЗС можуть з'явитися нові ціни

10:51

НАБУ і САП звикли до комфортних умов і гарантованих зарплат замість результативної боротьби з корупцією, — Саакян

10:47

РФ атакувала інститут травматології в Києві: що залишилось від медзакладуФото

10:24

Чи можна дарувати чужі подарунки та що робити, якщо ви нічого не купили

10:17

Опалювати весь будинок чи лише одну кімнату: що вигідніше для гаманцяВідео

09:54

Без Резерв+ та довідок ТЦК: які країни приймають українців після посилення правил у ЄС

09:46

РФ малює "нові кордони": в ISW назвали області, які хоче забрати Путін

09:28

Україна вимагає пояснень через нові обмеження Starshield: зриваються місії проти дронів

09:25

РФ завдала удару сотнею дронів: є руйнування та поранені, серед них — шестеро дітейФото

08:39

"Суттєвий прогрес": Кушнер розкрив новий формат переговорів щодо війни в Україні

08:12

Кушнер анонсував рекордний обмін полоненими і залучення Європи до переговорів: деталі

08:10

2028 рік може стати вирішальним для України: Кущ — про сценарій миру і роль ВенсаПогляд

08:00

Як пройшли переговори в Дубліні: Зеленський назвав три головні результатиВідео

07:14

Росіяни "штурмували" заправки о другій ночі: у Волгограді після атаки палає НПЗ

06:55

Дрони атакуали Київ, Рівне, Вінницю: пошкоджено медзаклад і будинки, є пораненіФото

05:11

Шкаралупа легко відходитиме сама: що додати у воду під час варіння яєць

04:49

Який перець насправді корисніший – червоний, жовтий чи зелений: відповідь здивує

Реклама
04:22

Чорна смуга закінчиться: чотири знаки китайського зодіаку відчують хороші зміни

03:30

Побілка дерев: лише дві добавки до вапна захистять кору від гризунівВідео

02:22

Білі кросівки знову будуть як нові: як очистити їх без пральної машини

01:30

Всесвіт готує сюрприз: які знаки зодіаку скоро зірвуть джекпот удачі

12 листопада, четвер
23:53

Зеленський, Віткофф і Кушнер сіли за стіл переговорів: перші деталі зустрічі в Дубліні

23:15

Через масовані атаки РФ найбільший виробник олії в Україні зупинив усі заводи

22:33

Як швидко позбутися пенька без лопати та техніки: садівники розкрили простий трюк

22:18

Як швидко висушити одяг після прання: хитрий трюк із простирадломВідео

21:59

Осадча збере українських зірок та сім’ї з прийомними дітьми за одним столом

21:53

Битва за Костянтинівку триває: у DeepState розкрили, що насправді відбувається в місті

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти