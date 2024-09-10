Війна може закінчитись вже цієї осені: що передбачає 'план перемоги' Зеленського

Зеленський зазначив, що значний тиск зз боку Заходу та військова допомога Україні можуть пришвидшити закінчення війни на оптимальних для Києва умовах.

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Що передбачає "план перемоги України" у війні проти Росії / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Усвідомлюючи складну ситуацію на фронті та ризик скорочення військової допомоги від ключових союзників, президент України Володимир Зеленський розробляє власний план дій, спрямований на завершення війни цієї осені. Він сподівається на міжнародний тиск на Росію, щоб домогтися миру на умовах, які будуть прийнятними для України. Про це йдеться у матеріалі іспанського видання EFE.

Маленькими порціями інформації, яку журналісти та аналітики намагаються зібрати докупи, як пазл, український президент розкриває деталі порядку денного, який наразі має найбільш ґрунтовний елемент у так званому "плані перемоги", яким Зеленський почав ділитися зі своїм ключовим партнером.

"Я побудував цей план, виходячи з того, що він може бути реалізований завдяки нашим партнерам, а не завдяки бажанню чи небажанню Російської Федерації", - сказав український президент в інтерв'ю минулого тижня. відео дня

До цього, президент України Володимир Зеленський зазначав, що війна може завершитися вже цієї осені, за умови достатнього тиску союзників на Кремль і надання додаткової військової підтримки Києву. У зверненні до нації в неділю Зеленський розповів, що обговорив деталі "плану перемоги" з делегацією Конгресу США, з якою зустрівся на економічному форумі в Італії.

Вперше про цей "план перемоги" він заявив 27 серпня, пояснивши, що має намір представити його чинному президенту США Джо Байдену, а також кандидатам на майбутніх виборах — Дональду Трампу та Камалі Гарріс.

Як пояснив тоді Зеленський, його план полягає в тому, щоб передати документ усім трьом кандидатам у вересні цього року.

"Головний пункт цього плану - змусити Росію припинити війну", - сказав він.

Одним з ключових факторів для досягнення цієї мети, за його словами, стане успіх української операції в Курській області Росії, де Київ контролює близько 1300 квадратних кілометрів через місяць після початку транскордонного наступу.

"Здається, що метою Курської операції було змусити Москву відправити туди війська з Донбасу, підняти моральний дух в країні і, можливо, змусити Путіна піти на переговори, - сказав EFE український аналітик Володимир Дубовик. "Але, схоже, це не спрацьовує. Не схоже, що Путін поступається. Схоже, він готовий до довгої війни", - додає він.

Окрім можливості обміну окупованими територіями між Києвом і Москвою, план також містить економічні аспекти та пропозиції щодо ролі, яку Київ повинен відігравати в міжнародній системі безпеки, зазначив Зеленський. Четвертий розділ документа детально описує кроки, необхідні для припинення військової агресії Росії проти України.

Крім цього, Київ готується організувати другий Саміт миру до кінця року, і цього разу планує запросити Росію, на відміну від першого, що пройшов у червні в Швейцарії без її участі.

Зі слів Зеленського та інших представників України зрозуміло, що мета другої зустрічі полягає в тому, щоб якнайбільше країн тиснули на Росію, змушуючи її прийняти мир на умовах, запропонованих Києвом у документі, який може бути, але не обов'язково є, так званим "планом перемоги", що буде представлений на саміті.

Журналісти зазначають, що ефективність цього тиску значною мірою залежить від позиції країн, близьких до Росії, таких як Китай та Індія. Київ активно звертається до них, але поки що вони не бажають використовувати свій вплив на Москву, щоб змусити Росію частково або повністю вивести війська з України, як того вимагає Зеленський.

У матеріалі йдеться про те, що зусилля Зеленського щодо пошуку шляхів виходу з конфлікту, який здається заблокованим, збігаються зі зростанням відсотка українців, які, за опитуваннями, готові до переговорів з Росією.

Що відомо про українську формулу миру / Інфографіка: Главред

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Що відомо про "план перемоги" України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у вересні президент України Володимир Зеленський планує представити Сполученим Штатам свій план перемоги у війні з Росією. Політолог і викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук вважає, що цей документ може стати відповіддю на критику, проте основна мета — домогтися скасування обмежень на використання американської зброї для ударів по території Росії.

Зеленський також зазначив, що під час зустрічі з делегацією Конгресу США обговорювався план перемоги України. Він повідомив, що всі деталі плану будуть передані президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти Дональду Трампу й Камалі Гарріс.

Операція ЗСУ в Курській області є частиною масштабного "плану перемоги" України у війні проти Росії, який складається з п'яти пунктів. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю NBC News, повідомивши, що цей план буде представлений президенту Байдену.

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