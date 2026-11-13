Бензин по 80 гривень і дешевше: коли на АЗС можуть з'явитися нові ціни

Здешевлення вже дійшло до АЗС, однак прогноз на листопад залежить від Близького Сходу та лондонської біржі.

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Коли бензин в Україні подешевшає / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Гурт на бензин за добу впав на 10 грн/л - до 74,70 грн/л

Середня ціна на АЗС - 88 грн/л, за 2-3 тижні може бути 80

Дизель у листопаді також може подешевшати

В Україні почали падати ціни на бензин, і така тенденція може зберігатися протягом найближчих тижнів. Про це заявив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"Ціни на бензин почали падати. Точніше - обвалилися. Вчора гурт впав на 10 грн/л - до 74,70 грн/л. Більше того, поточні митні ціни становлять 65-66 грн/л. Хвиля вже перекинулася на АЗС - сьогодні національні мережі мінус гривня, регіональні розпочали вчора-позавчора. Сьогодні середня ціна 88 грн/л, і якщо поточні закупівельні ціни втримаються, протягом 2-3 тижнів побачимо 80, а потім і нижче", - наголосив він. відео дня

За його словами, ситуація з цінами на дизель теж покращується, хоча й не настільки радикально.

Куюн додав, що не виключено, що вже в листопаді дизель знову продаватимуть за ціною менше 100 гривень за літр.

"Багато буде залежати не тільки від зовнішнього ринку. В жовтні відчувався дефіцит, через що імпорт паливовозами - найбільш дорогим транспортом - збільшився до понад 105 тис. т. Це найбільший показник з осені 2023-го, коли ринок ще адаптувався до нової системи постачань після початку повномасштабного вторгнення. Половину жовтня гуртові ціни були вищими за роздріб", - підкреслив експерт.

Однак він зауважив, що прогнозувати ціни на листопад доволі складно.

"З одного боку, нокаутовані металурги та аграрії, з іншого - генераторний попит та формування запасів. Ну, і дивимося на Близький Схід і табло у Лондоні. Все йшло непогано, але сьогодні знов невеличкий підйом по дизелю", - підсумував Куюн.

Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Чи можливий дефіцит бензину та дизелю

Експерт паливного ринку Леонід Косянчук говорив, що Україні зараз загрожує не масштабна нестача пального, а серйозні логістичні збої та проблеми з ціноутворенням: бензин і дизель у Європі є, проте доставити їх в Україну дедалі складніше.

За його словами, ситуацію ускладнюють напруження навколо Ормузької протоки, мобілізація водіїв бензовозів та російські удари по нафтобазах.

"Масштабного дефіциту я наразі не бачу. Справа не в тому, що пального немає. Його просто стало значно складніше переміщувати з однієї країни до іншої", - зазначив експерт.

Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, відключення електроенергії взимку можуть збільшити споживання бензину та дизельного палива в Україні через активне використання генераторів. Однак цей фактор навряд чи стане визначальним для паливного ринку, оскільки обсяги споживання палива генераторами значно поступаються автомобільним перевезенням.

Також відомо, що з 1 січня 2027 року в Україні заплановане чергове підвищення акцизів на пальне, яке неминуче позначиться на цінах на АЗС. Податковий тягар у підсумку ляже на водіїв, а розраховувати на послаблення фіскального тиску найближчим часом не варто.

Директор Науково-технічного центру "Психея" Сергій Сапєгін говорив, що за базовим сценарієм до кінця року середня ціна А-95 становитиме 89–94 грн/л залежно від класу АЗС. Дизельне пальне коштуватиме 99–102 грн/л.

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