Бензин по 80 гривень і дешевше: коли на АЗС можуть з'явитися нові ціни

Головне із заяви експерта:
- Гурт на бензин за добу впав на 10 грн/л - до 74,70 грн/л
- Середня ціна на АЗС - 88 грн/л, за 2-3 тижні може бути 80
- Дизель у листопаді також може подешевшати
В Україні почали падати ціни на бензин, і така тенденція може зберігатися протягом найближчих тижнів. Про це заявив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.
"Ціни на бензин почали падати. Точніше - обвалилися. Вчора гурт впав на 10 грн/л - до 74,70 грн/л. Більше того, поточні митні ціни становлять 65-66 грн/л. Хвиля вже перекинулася на АЗС - сьогодні національні мережі мінус гривня, регіональні розпочали вчора-позавчора. Сьогодні середня ціна 88 грн/л, і якщо поточні закупівельні ціни втримаються, протягом 2-3 тижнів побачимо 80, а потім і нижче", - наголосив він.відео дня
За його словами, ситуація з цінами на дизель теж покращується, хоча й не настільки радикально.
Куюн додав, що не виключено, що вже в листопаді дизель знову продаватимуть за ціною менше 100 гривень за літр.
"Багато буде залежати не тільки від зовнішнього ринку. В жовтні відчувався дефіцит, через що імпорт паливовозами - найбільш дорогим транспортом - збільшився до понад 105 тис. т. Це найбільший показник з осені 2023-го, коли ринок ще адаптувався до нової системи постачань після початку повномасштабного вторгнення. Половину жовтня гуртові ціни були вищими за роздріб", - підкреслив експерт.
Однак він зауважив, що прогнозувати ціни на листопад доволі складно.
"З одного боку, нокаутовані металурги та аграрії, з іншого - генераторний попит та формування запасів. Ну, і дивимося на Близький Схід і табло у Лондоні. Все йшло непогано, але сьогодні знов невеличкий підйом по дизелю", - підсумував Куюн.
Чи можливий дефіцит бензину та дизелю
Експерт паливного ринку Леонід Косянчук говорив, що Україні зараз загрожує не масштабна нестача пального, а серйозні логістичні збої та проблеми з ціноутворенням: бензин і дизель у Європі є, проте доставити їх в Україну дедалі складніше.
За його словами, ситуацію ускладнюють напруження навколо Ормузької протоки, мобілізація водіїв бензовозів та російські удари по нафтобазах.
"Масштабного дефіциту я наразі не бачу. Справа не в тому, що пального немає. Його просто стало значно складніше переміщувати з однієї країни до іншої", - зазначив експерт.
Ціни на пальне - останні новини
Як повідомляв Главред, відключення електроенергії взимку можуть збільшити споживання бензину та дизельного палива в Україні через активне використання генераторів. Однак цей фактор навряд чи стане визначальним для паливного ринку, оскільки обсяги споживання палива генераторами значно поступаються автомобільним перевезенням.
Також відомо, що з 1 січня 2027 року в Україні заплановане чергове підвищення акцизів на пальне, яке неминуче позначиться на цінах на АЗС. Податковий тягар у підсумку ляже на водіїв, а розраховувати на послаблення фіскального тиску найближчим часом не варто.
Директор Науково-технічного центру "Психея" Сергій Сапєгін говорив, що за базовим сценарієм до кінця року середня ціна А-95 становитиме 89–94 грн/л залежно від класу АЗС. Дизельне пальне коштуватиме 99–102 грн/л.
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