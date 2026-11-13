Прихильник Путіна Кіркоров розповів, що його дітям вистачить на 2–3 роки життя.

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Філіп Кіркоров хоче залишити дітям спадщину / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

Чим переймається Кіркоров

Скільки йому вдалося заробити

Російський співак-путініст Філіп Кіркоров, який підтримує терориста Путіна в його нападі на Україну, серйозно занепокоївся майбутнім своїх дітей і вже замислився над тим, що станеться з ними після його смерті.

Як пишуть російські пропагандисти, російський співак, який активно підтримує путінський режим, зізнався, що нинішніх заощаджень вистачить спадкоємцям максимум на кілька років безбідного життя. Тому прихильник Путіна, незважаючи на проблеми зі здоров’ям, намагається відкладати гроші на майбутнє.

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Кіркоров розповів, що не може дозволити собі повноцінний відпочинок. Головна причина - необхідність забезпечити неповнолітніх Аллу-Вікторію та Мартіна. За словами артиста, він хоче накопичити достатньо коштів, щоб діти могли самостійно впоратися з життям у разі його раптової смерті.

Співак зізнався, що вже думає про заповіт і намагається передбачити різні сценарії розвитку подій. При цьому Кіркоров не виключає навіть несподіваної смерті.

Путініст Кіркоров ледь тримається на ногах / Скріншот

"Хто знає, що може зі мною статися. Щоб, якщо що, я був спокійний, що вони перші 2–3 роки без мене зможуть прожити", - пояснив артист.

Він також додав, що зміст заповіту може стати сюрпризом для оточуючих, і навіть припустив, що спадкоємцям у підсумку може нічого не дістатися.

Особливо турбує Кіркорова те, що його нинішніх заощаджень, за власними оцінками, вистачить дітям лише на два-три роки комфортного життя.

Отже, поки російський путініст продовжує заробляти на сцені, він уже прораховує власну смерть і намагається підготувати спадкоємців до життя без батька.

Дочка Кіркорова звикла до розкішного життя / скрін з відео

"Поки що все в кліпах, у проєктах, у програмах, у одязі. Щоб на рахунку були гроші. Хто знає, що зі мною може статися. Щоб, якщо що, я був спокійний, що вони перші 2–3 роки без мене зможуть прожити… На те й заповіт, щоб для всіх це було сюрпризом. Може, я взагалі нічого не залишу. А якщо мене завтра приб’ють? Тому я зараз замислююся, що треба щось відкладати", - пояснив Кіркоров, чому йому доводиться вбиватися на сцені.

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Про особу: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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