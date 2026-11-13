У Москві підірвали авто колишнього прессекретаря Азарова - що відомо

Саморобний вибуховий пристрій спрацював під час руху авто, за кермом якого був Заворотний.

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У Москві вибухнув позашляховик колишнього прессекретаря Азарова / колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus, УНІАН

Коротко:

У Москві підірвали Toyota Fortuner ексречника Азарова

Вибуховий пристрій був під днищем з боку водія

Заворотний у тяжкому стані в лікарні

У Москві 13 листопада підірвали позашляховик Toyota Fortuner, який, імовірно, належить 72-річному Сергію Заворотному, колишньому пресекретарю прем'єра-зрадника Миколи Азарова. Вибух стався, коли автомобіль їхав. Водія викинуло з салону, і зараз він у тяжкому стані в лікарні. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

За даними каналу, саморобний вибуховий пристрій закріпили на днищі машини з боку водія. Детонація сталася під час руху. За кермом перебував сам Заворотний, який отримав серйозні поранення.

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Відомо, що його доставили до лікарні, а стан лікарі оцінюють як тяжкий. Про інших потерпілих не повідомлялося.

"Авто, яке вибухнуло в Чертаново, належить журналісту-міжнароднику, який працював на державних посадах в Україні... Сергій Заворотний - публіцист, кандидат історичних наук і спеціаліст в медіа й політиці. До 2004 працював у Держдумі РФ, пізніше був прессекретарем прем'єр-міністра України Миколи Азарова", - йдеться у повідомленні.

За інформацією російських ЗМІ, останнім часом Заворотний обіймав посаду директора центру інформаційних технологій Приморського державного аграрно-технічного університету.

Як повідомляв Главред, 22 грудня 2025 року в Москві вибухнув автомобіль, у якому перебував генерал-лейтенант, начальник управління оперативної підготовки Міноборони РФ Фаніл Сарваров, який воював у Чечні, Сирії та Україні. Чоловік вижив, але дістав поранення та контузію.

25 квітня 2025 року в Росії у підмосковній Балашисі стався вибух автомобіля, внаслідок якого ліквідовано заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил Росії генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

21 березня 2025 року у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan, у якому перебували двоє російських офіцерів. Від автомобіля загарбників залишилась груда покрученого металу.

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