РФ вдарила по п’ятиповерхівці в Запоріжжі: спалахнули квартири, постраждали діти

Внаслідок удару пожежа охопила квартири на двох поверхах, а у дворі загорілися автомобілі.

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Наслідки удару РФ по Запоріжжю / колаж: Главред, фото: t.me/zoda_gov_ua

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Росіяни вдарили по п'ятиповерхівці в Космічному районі Запоріжжя

Поранено щонайменше чотирьох людей, серед них двоє дітей

Горіли квартири на двох поверхах та авто у дворі

Країна-агресор Росія у п'ятницю, 13 листопада, вдарили по п’ятиповерхівці в Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждали щонайменше чотири людини, серед них - двоє дітей. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

За його словами, російські окупанти вдарили по п’ятиповерховому житловому будинку в Космічному районі Запоріжжя.

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"Внаслідок ворожої атаки пошкоджені квартири на трьох поверхах. Виникла пожежа у квартирах на другому та третьому поверхах, також загорілися автомобілі у дворі. Щонайменше 4 постраждалих, серед них 2 дітей", - йдеться у повідомленні.

Він також оприлюднив фото і відео наслідків ворожого обстрілу, на яких показав, що рятувальники рятують життя не лише людей, а й беззахисних тварин.

"Дякую за людяність та небайдужість", - підкреслив очільник ОВА.

О 12:59 Семікін додав, що кількість поранених збільшилась до 9 людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко говорив, що наступний масований удар по Україні країна-агресор Росія може завдати за півтора-два тижні, коли температура повітря стане нижчою, а атаку меншого масштабу - вже за тиждень.

За його словами, є кілька форматів атак. Перший - це обстріли з обмеженим набором засобів ураження. Другий - комбіновані удари із застосуванням понад 50 ракет різних типів. Від формату залежать і інтервали між хвилями.

"Щодо дорозвідувального удару - протягом 24-48 годин росіяни, керуючись інформацією про цілі, можуть його нанести. Якщо його не станеться, то наступну атаку обмеженим боєкомплектом можуть здійснити за тиждень. Масований - за півтора-два тижні (коли температура повітря стане нижчою за нинішню)", - наголосив він.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 13 листопада країна-агресорка Росія атакувала ударними дронами Київ, Рівне та Вінницю. Пошкоджено медичний заклад, житлові будинки та дитсадок, за даними місцевої влади, поранено щонайменше десятеро людей.

Для атаки РФ використала 117 ударних безпілотників, 63 з яких були реактивними. Сили оборони збили або знешкодили 80 дронів, проте влучання зафіксовано на 24 локаціях, а уламки збитих апаратів впали ще на 10.

Вранці 12 листопада Росія атакувала Київ реактивними дронами. В Солом'янському районі внаслідок влучання БПЛА сталося загоряння з третього по шостий поверх дев'ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок ворожого удару загинула 44-річна жінка.

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