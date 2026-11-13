Галкін показав неймовірно гарного сина: що йому написали

Коротко:
- Як виглядає син Максима Галкіна
- Що пишуть йому в коментарях
Шоумен Максим Галкін, який підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення, опублікував у Instagram нове фото зі своїм сином Гаррі.
Хлопчик на фото виглядає вже дуже дорослим і високим, практично наздоганяючи свого зіркового батька.
У коментарях також розхвалили молодого хлопця та написали безліч компліментів зірковій родині. Сам Галкін фото ніяк не коментував.
"Які красені", - написала Світлана Лобода.
"Яблуко від яблуні", - пише Дмитро Гордон.
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Про особу: Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський естрадний артист, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін’юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".
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