Галкін показав неймовірно гарного сина: що йому написали

Гаррі Галкін із милого хлопчика перетворюється на вродливого юнака.

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Максим Галкін показав сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Коротко:

Як виглядає син Максима Галкіна

Що пишуть йому в коментарях

Шоумен Максим Галкін, який підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення, опублікував у Instagram нове фото зі своїм сином Гаррі.

Хлопчик на фото виглядає вже дуже дорослим і високим, практично наздоганяючи свого зіркового батька.

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У коментарях також розхвалили молодого хлопця та написали безліч компліментів зірковій родині. Сам Галкін фото ніяк не коментував.

Галкін показав дорослого сина-красеня / Фото Instagram/maxgalkinru

"Які красені", - написала Світлана Лобода.

"Яблуко від яблуні", - пише Дмитро Гордон.

Як прокоментували фото Галкіна / Скріншот

Галкін показав дорослого сина-красеня / Фото Instagram/maxgalkinru

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Про особу: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський естрадний артист, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін’юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

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