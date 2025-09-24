Зеленський розкритикував ООН та попередив Європу про нову загрозу від Путіна

Зупинити російську агресію зараз значно дешевше та ефективніше, ніж захищати об’єкти інфраструктури після ескалації конфлікту, вказує Зеленський.

Виступ Зеленського в ООН - що він сказав про війну та Росію / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Зеленський:

ООН як інституція проявляє слабкість

Європа втратила Грузію

Для України є лише одна гарантія безпеки

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості припинення російської агресії, адже зупинити російського диктатора та воєнного злочинця Путіна дешевше, ніж організовувати систему захисту для портів та інших цілей. Про це він заявив під час виступу на Генасамблеї ООН, який транслював Офіс президента України.

За його словами, міжнародне право повністю не працює, якщо у вас немає сильних друзів, які охочі стати за вас. І навіть це не спрацьовує без зброї. Це жахливо, але без неї все було б набагато гірше.

"Немає гарантій безпеки, окрім друзів і зброї, жоден українець не обирав такої дійсності. Знаючи наших людей, я скажу, що вони б обрали інші пріоритети. Українці люди мирні, але люди, які хочуть жити, жити вільно у власній незалежній країні. Саме тому ми інвестуємо в оборонну промисловість. Для багатьох народів немає просто іншого шляху. Так, народи можуть висловлюватися про свій біль з таких сцен, але навіть під час кровопролиття жодна міжнародна інституція не спроможна зупинити його (Путіна, - ред.)", - сказав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що інституції, як-от ООН, часто виявляють слабкість. Він нагадав приклади Судану, Сомалі, Палестини та інших народів, що потерпають від війни, для яких ООН здебільшого обмежується лише заявами. Десятиліттями ситуація не змінюється, адже навіть Сирія після численних подій змушена просити світ про послаблення санкцій, що тиснуть на її економіку. За словами президента, Сирія заслуговує на більш активну підтримку міжнародної спільноти.

Зеленський зазначив, що нещодавно російські дрони порушили польський повітряний простір, чотири з них були збиті. На щастя, це не були шахеди чи інша більш небезпечна техніка, інакше наслідки могли б бути катастрофічними. Він додав, що Естонія змушена була домагатися скликання засідання Радбезу через навмисні порушення її повітряного простору російськими винищувачами. Молдова знову захищається від російського втручання, і Україна надає їй підтримку, адже Росія намагається перетворити Молдову на щось подібне до того, що Іран зробив із Ліваном.

"А глобальна реакція знову таки недостатня. Ми вже втратили Грузію, Європу, права людини, європейський характер системи державного управління", - наголосив він.

Президент нагадав, що Білорусь довгі роки поступово потрапляла у залежність від Росії, і Європа не може допустити втрати Молдови зараз. Він наголосив, що допомога ЄС Молдові має бути реальною — фінансовою та енергетичною, а не лише декларацією чи політичними жестами. Захист прав народів у регіонах, де вони опиняються під загрозою, має залишатися пріоритетом відповідно до статуту ООН і Загальної декларації прав людини.

Президент наголосив на необхідності відновлення міжнародної співпраці, адже ще кілька років тому ніхто не міг уявити, що масово вироблені прості дрони здатні створювати "мертві зони" на десятки кілометрів, де люди не можуть пересуватися чи використовувати зброю, навіть без штучного інтелекту.

"У нас немає таких довгих і грубих ракет, які люблять показувати диктатори на парадах. Але у нас є дрони, які можуть летіти на 2-3 тисячі кілометрів. У нас просто не було іншого вибору", - додав він.

Зеленський зазначив, що для захисту життя України довелося діяти рішуче. Раніше контроль над морем залежав від великих флотів, а сьогодні навіть за допомогою недорогих морських дронів вдалося змусити Росію відвести залишки свого флоту у віддалені бухти.

Операція "Павутина", під час якої дешеві дрони знищили десятки дорогих стратегічних російських бомбардувальників, показала, як нові види озброєнь можуть нейтралізувати старі системи. Ці бомбардувальники раніше атакували українські міста.

Президент підкреслив, що всього цього не сталося б, якби Путін не розпочав повномасштабну війну, і що з кожним роком зброя стає все більш смертоносною.

"І лише Росію можна обвинуватити в цьому. Шановні лідери, ми змушені, захищаючи життя, будувати підземні школи, підземні шпиталі. Аби захищати життя, ми маємо витрачати дедалі більше для захисту наших електростанцій, інших об'єктів критичної інфраструктури, українських сільськогосподарських виробників. Вчитися тому, як вони можуть захищати своє обладнання від нападів російських ФПВ-дронів. А і це набагато більший виклик для них, аніж зміни клімату. Російська війна поставила нас в таке становище, але ми можемо захиститися від подібних загроз. Факти дуже прості. Зупинити цю війну тепер набагато простіше. Зупинити перегони озброєнь дешевше, ніж будувати підземні дитячі садки, чи величезні бункери, ховаючи там критичну інфраструктуру. Зупинити Путіна дешевше тепер, ніж намагатися захищати кожен порт, кожен корабель від терористів і морських дронів. Ми маємо інакше діяти разом, щоб зупинити агресорів. І тоді ми матимемо шанс, що ці перегони озброєнь не принесуть усім нам катастрофи", - вказує глава держави.

Зеленський підсумував, що якщо потрібна зброя або тиск на Росію — це слід робити негайно, інакше Путін продовжить війну та розширюватиме її. Він наголосив, що Україна була лише першим фронтом, а тепер російські дрони літають над Європою, і операції Росії зачіпають багато країн. Світ не може ігнорувати ці загрози, адже вони стосуються всіх.

"Звісно, ми розраховуємо на Сполучені Штати. Я ціную підтримку, яку ми отримуємо від них. Багато залежить від великої сімки чи двадцятки. Але, зрештою, залежатиме це від об'єднаних націй. Тому не мовчіть, поки Росія веде свою війну. Говоріть, засуджуйте, захищайте життя. Люди чекають дій. Дякую", - сказав Зеленський.

Чому гарантії безпеки за принципом 5 статті НАТО не спрацюють для України - думка експерта

Як писав Главред, гарантії безпеки, які наразі пропонують Україні, є малоефективними. Так званий аналог 5-ї статті НАТО насправді є лише імітацією, а угод зі США, подібних до тих, що діють із Південною Кореєю, Японією чи Ізраїлем, Україні поки не пропонують. Про це заявив колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак.

Він наголосив, що подібні "аналоги" нагадують підробки: замість Adidas — Abibas, замість Rolex — Roleh. Саме такі "копії" намагаються нав’язати Україні.

"Ніхто не знає, як працює сама п'ята стаття НАТО, не кажучи вже про те, що таке її аналог. Це точно не спрацює", - розповів він.

Ступак також пояснив, що справжні гарантії працюють лише тоді, коли США мають стратегічний інтерес у співпраці, як це відбувається з Ізраїлем, Японією чи Південною Кореєю. Тому, за його словами, Україні необхідно стати максимально важливою для Вашингтона, щоб отримати реальні механізми захисту.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Москві відреагували на заяву президента США Дональда Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром". Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ спробував спростувати цю метафору американського лідера.

Тим часом українська розвідка здобула повний доступ до серверів і комп’ютерних систем окупаційної адміністрації Криму, отримавши понад 100 терабайт важливих даних, повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела у ГУР.

Крім того, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом заявив, що українські військові прорвалися на фронті та оточили тисячу російських загарбників.

