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Зеленський прибув до Варшави: польські ЗМІ розкрили деталі візиту

Олексій Тесля
8 липня 2024, 12:48оновлено 8 липня, 13:22
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Володимир Зеленський під час візиту підпише угоду про довгострокове співробітництво у сфері безпеки
Зеленський, Польща
Володимир Зеленський прибув до Польщі / Колаж: Офіс президента, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Польщі Варшави з візитом у понеділок, 8 липня.

Найближчим часом він зустрінеться з керівництвом Польщі, повідомляє RMF24.

Зокрема, запланована зустріч із прем'єром Польщі Дональдом Туском. Близько 13:00 за Варшавою (14:00 за Києвом) очікується їхня спільна прес-конференція.

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Після того відбудеться зустріч Володимира Зеленського з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Очікується, що Зеленський подякує польським лідерам за підтримку України та повідомить про ситуацію на фронті. Також вони скоординують позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні.

Подробиці візиту Зеленського до Польщі

Як пише видання WProst, очікується, що Зеленський під час візиту підпише угоду про довгострокову співпрацю у сфері безпеки.

За даними видання, спочатку Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Дональдом Туском у канцелярії прем'єр-міністра, а о 15:00 вирушить до президентського палацу для бесіди з президентом Анджеєм Дудою.

За неофіційними даними, Володимир Зеленський має вирушити з Варшави до Вашингтона, де завтра починається саміт НАТО.

Угода про співробітництво у сфері безпеки

Угода про співробітництво у сфері безпеки - міжнародна угода про гарантії безпеки Україні, яка визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці — військової, політичної, фінансової та гуманітарної.

Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ.

Документ чинний протягом десяти років з дати його підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.

Безпекові угоди - останні новини за темою

Нагадаємо, 13 червня, президент Володимир Зеленський і президент США Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду, спрямовану на військову та фінансову підтримку України протягом 10 років.

Також Главред розповів про основні положення двосторонньої угоди України та США. Угода не є альтернативою вступу України до НАТО, а лише стане Києву військовою підтримкою на шляху до Альянсу.

Як повідомляв Главред, раніше президент Володимир Зеленський відвідав Бельгію, щоб підписати ще одну безпекову угоду, а також зустрітися з королем Філіпом I, прем'єр-міністром Олександром Де Кроо і міністром оборони Людовіном Дедондером.

Зеленський прибув до Варшави: польські ЗМІ розкрили деталі візиту
/ Инфографика: Главред

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