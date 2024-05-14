Польща не передасть Україні Patriot: Дуда видав важливу заяву

Польський президент заявив, якщо у війні проти України виграє Росія, то вона вторгнеться в інші країни.

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Дуда видав заяву про передачу Patriot / колаж: Главред, фото: ОПУ, Вікіпедія

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не зможе передати Україні протиракетну батарею Patriot, посилаючись на потребу країни протистояти зовнішнім загрозам.

Для Bloomberg Дуда пояснив, що уряд, який перебуває на ранній стадії створення власної системи протиповітряної оборони, не зможе поставити Києву комплекс Patriot, оскільки Польща перебуває "в зоні потенційної небезпеки" і потребує поповнення власних ресурсів.

"Тепер ми повинні подбати про себе", - зауважив президент Польщі. відео дня

Водночас він попередив, що у разі перемоги у війні в Україні Росія вторгнеться в інші країни.

"Якщо їм вдасться перемогти в Україні, якщо їм вдасться досягти своїх цілей, вони нападуть на інші країни, - наголосив Дуда. - Це можуть бути країни Балтії, можливо, Фінляндія, можливо, Польща".

Що відомо про ЗРК Patriot / Інфорграфіка: Главред

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Нагадаємо, що Олаф Шольц оголосив про допомогу Україні у 2024 році на суму понад 7 млрд євро. За його словами, Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Також він анонсував передачу Києву третьої системи Patriot.

У NYT розкрили термін поставки від Німеччини Patriot. 70 українських військових мають розпочати навчання на військовій базі на сході Німеччини. Курс керування Patriot триватиме шість тижнів. Patriot може прибути до України не раніше кінця червня.

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