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Варшава готова до розміщення ядерної зброї, але рішення не ухвалено - Дуда

Дмитро Відоменко
17 травня 2024, 17:26
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Як вважає президент Польщі Анджей Дуда, безпека тих країн, де сьогодні розміщена ядерна зброя, значно вища за ті, в яких її немає.
Польща, ядерна зброя -
Варшава готова до розміщення ядерної зброї - президент Анджей Дуда / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Влада Польщі не проти розміщення ядерної зброї в країні, однак рішень з цього приводу поки що не ухвалено на офіційному рівні. Про це заявив президент країни Анджей Дуда, повідомляє місцевий портал TVP.

"Рішень про приєднання до програми Nuclear Sharing ще немає, але ми заявляємо про готовність. Я не сумніваюся, що безпека країн, де сьогодні розміщена ядерна зброя, значно вища", - сказав політик.

Дуда зазначив, що нинішня карта розміщення ядерних бомб у Європі відображає лінії зіткнення між неіснуючим Варшавським договором і країнами НАТО на початку 1950-х років, а тим часом зміни, з якими світ має справу, після початку повномасштабної війни в Україні настільки складні, що потрібна адаптація під них Північноатлантичного альянсу.

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"Сьогодні Росія є найбільшою загрозою не тільки для Польщі, а й для всієї Європи. Ми вже давно попереджаємо про серйозні ризики, пов'язані з діяльністю Російської Федерації", - сказав він.

Дуда каже, що якби загроза атаки країни-агресора РФ не була реальною, Польщі б не довелося витрачати 4% ВВП на оборону.

"Ми бачимо, що Росія, ведучи наступальну війну проти України, перейшла до військової економіки, веде провокаційні дії проти країн НАТО і порушує подальші договори. Це Росія озброює район Кенігсберга, і саме Росія переміщує ядерну зброю на територію Білорусі. Думаю, зрозуміло, хто тут проводить політику ескалації, - підсумував він.

Що таке ядерна зброя?

Ядерна зброя - зброя масового ураження, що складається з вражаючих компонентів ударної, температурної та опромінювальної дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування і знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

Ядерні загрози РФ - поширення ядерної зброї

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що для протистояння потенційній загрозі з боку РФ Варшава готова звалити рішення про розміщення на її території ядерної зброї.

У відповідь, Росія погрожує Польщі прямим ударом у разі розгортання ядерної зброї НАТО на її території. Прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова висловила агресивну реакцію Москви, назвавши заяви поляків "провокаційними" і політику Польщі "ворожою".

Китай закликав ядерні держави укласти угоду, в якій вони зобов'язуються не використовувати ядерну зброю першими. Росія відповіла відмовою, посилаючись на необхідність комплексного підходу, оскільки її відносини з іншими країнами погіршилися.

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НАТО ядерна зброя Анджей Дуда
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