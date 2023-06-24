Будівлю Міноборони РФ в Ростові оточили солдати і танки

У мережі з'явилося кілька відео з військовими колонами, які досягли центру Ростова-на-Дону і оточили будівлю Міноборони РФ.

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Біля будівлі Міноборони РФ в Ростові солдати та танки / скріншот з відео

В Інтернеті з'явилося відразу кілька відеороликів з військовими колонами, які заїхали в центр Ростова-на-Дону і оточили місцеву будівлю Міноборони РФ.

В даний момент немає підтверджень, чи належать військові і техніка до бойовиків ПВК Вагнера або ж до регулярної російської армії.

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Військовий переворот в РФ

Увечері 23 червня стало відомо про те, що російські військові за наказом Міноборони РФ нібито завдали ракетні удари по тиловому табору "вагнерівців" і знищили багато бойовиків. Євген Пригожин в сказі через це і заявив, що йде "боротися з беззаконням", яке відбувається в РФ.

Терористи Ігор Гіркін назвав це військовим переворотом і акцентував увагу на тому, що цей заколот вже вийшов з-під контролю. У Міноборони РФ намагаються виправдатися і спростувати всі звинувачення, про які говорить Пригожин.

Прес-секретар Путіна Пєсков заявив, що диктатор вже про все знає і приймає якісь рішення. Після цього стало відомо, що на Пригожина вже завели справу за фактом заклику до збройного заколоту.

Пізніше Пригожин розповів подробиці про те, як саме Міноборони організувало операцію зі знищення "вагнерівців". За його даними, окупанти використовували артилерію і літаки.

За даними Пригожина, Шойгу особисто прилетів до Ростова, щоб проконтролювати операцію зі знищення "вагнерівців". Після цього він раптово сів у літак і якомога швидше полетів.

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