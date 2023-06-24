"Вагнер" входить в Ростов": Пригожин - про держпереворот в РФ

Ватажок ПВК "Вагнер" цинічно заявив, що його бойовики нібито "не воюють з дітьми і не вбивають дітей".

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Вагнер входить в Ростов / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео , 161.ru

У РФ серйозно загострилася обстановка на тлі скандальних заяв ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Він розлютився через те, що Міноборони РФ нібито вдарило по тиловому табору "вагнерівців" у Донецькій області. Після цього бойовики почали йти в бік кордону з РФ і вже перетнули його. Принаймні так стверджує сам Пригожин.

Він заявив, що "Вагнер" вже входить в Ростов.

"Ми перетнули в усіх місцях державні кордони. Прикордонники виходили назустріч і обіймалися. Зараз ми входимо в Ростов. Підрозділи Міністерства оборони, вірніше строковики, яких кинули перекривати нам дорогу, відійшли в сторони", - сказав Пригожин.

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Водночас він обурив цинічною заявою про те, що "вагнерівці" нібито "не воюють проти дітей і не вбивають їх".

"Ми не воюємо з дітьми, ми не вбиваємо дітей. Дітей вбиває Шойгу, закидаючи строковиків на війну. Він поставив проти нас пацанів 18-річних. Вони нам в діти і онуки годяться", - сказав Пригожин.

Ватажок ПВК "Вагнер" додав, що його бойовики будуть йти вперед, попри можливі перешкоди.

"Якщо хтось стане на шляху, ми знищимо все, що буде ставати на шляху. Ми йдемо далі і йдемо до кінця", - сказав Пригожин.

Слухайте аудіозапис із заявою Пригожина:

Пригожин розповів про вхід Вагнера в Ростов / фото: скріншот

Військовий переворот в РФ

Увечері 23 червня стало відомо про те, що російські військові за наказом Міноборони РФ нібито завдали ракетні удари по тиловому табору "вагнерівців" і знищили багато бойовиків. Євген Пригожин в сказі через це і заявив, що йде "боротися з беззаконням", яке відбувається в РФ.

Терористи Ігор Гіркін назвав це військовим переворотом і акцентував на тому, що цей заколот вже вийшов з-під контролю. У Міноборони РФ намагаються виправдатися і спростувати всі звинувачення, про які говорить Пригожин.

Прессекретар Путіна заявив, що диктатор вже про все знає і приймає якісь рішення. Після цього стало відомо, що на Пригожина вже завели справу за фактом заклику до збройного заколоту.

Пізніше Пригожин розповів подробиці про те, як саме Міноборони організувало операцію зі знищення "вагнерівців". За його даними, окупанти використовували артилерію і літаки.

За даними Пригожина, Шойгу особисто прилетів до Ростова, щоб проконтролювати операцію зі знищення "вагнерівців". Після цього він раптово сів у літак і якомога швидше полетів.

В українському Telegram-каналі "Бахмутський Демон" заявили, що "заміс" між російським військовими і "вагнерівцями" відбувається прямо на околицях Бахмута Донецької області. Українські штурмові бригади не залишають це без уваги і завдають ударів по ворожих позиціях.

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