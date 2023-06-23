Як почалася громадянська війна в РФ: перші заяви Євгена Пригожина

У морзі Ростова Шойгу наказав приховати 2000 тіл, які там зберігаються, щоб не показувати втрати, розповів Пригожин.

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У Росії розпочинається громадянська війна / колаж: Главред, фото: Telegram, скріншоти: відео

У Мережі з'явилися відео та аудіозаписи, де ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин заявив, що російські військові за наказом глави Міноборони РФ Шойгу нібито обстріляли тиловий табір "вагнерівців".

"Шойгу щойно боягузливо втік із Ростова. О 21:00 він втік боягузливо, як баба. Для того, щоб не пояснювати, навіщо він піднімав вертольоти знищувати наших хлопців, навіщо завдавав ракетних ударів. Ця тварюка буде зупинена", - наголосив Пригожин у своїх аудіозаписах.

Ватажок "вагнерівців" повідомив, що почали з'являтися подробиці.

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"Міністр оборони спеціально прибув до Ростова, для того, щоб провести операцію зі знищення ПВК "Вагнер". Він використав артилеристів і пілотів гелікоптерів у темну, щоб нас знищити", - наголошує Пригожин.

Судячи із слів головного "вагнерівця", більшість військових підтримують повстання проти влади РФ.

"Це не військовий переворот - це марш справедливості. наші дії ніяк не заважають військам. Більшість військових нас гаряче підтримують. Приходять повідомлення" дякую, хлопці. Нарешті настане справедливість у армії. Нарешті ви досягнете, щоб нам дали боєприпаси і щоб нас перестали кидати на м'ясо. Щойно пройшла інформація - у ростовському морзі міністр оборони наказав заховати 2000 тіл, які там зберігаються, щоб не показувати втрати", - каже Пригожин.

Війна між Пригожиним та Міноборони РФ

Сварка між ватажком "вагнерівців" Євгеном Пригожиним та чиновниками з Міноборони РФ точиться вже протягом декількох місяців.

Нагадаємо, що ПВК Вагнер готує переворот у РФ. "Стрілок" пояснив, що тилові центри "вагнерівців" розташовані в багатьох регіонах РФ, далеко від кордонів з Україною.

Експерт назвав мету жорстких наїздів Пригожина на Кремль. Ватажок бандформувань ПВК Вагнера Євген Пригожин є представником одного з угруповань всередині напівкримінального режиму в РФ, заявив політичний аналітик Олександр Кочетков.

Найманці Пригожина взяли в полон підполковника РФ. Найманців у травні обстріляли російські військові, та опублікував відео із затриманим підполковником Збройних сил РФ, якого він звинуватив у цьому обстрілі.

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