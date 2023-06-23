УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

"Вторгнення в Крим не було": Обама здивував цинічним виправданням агресії РФ

Ангеліна Підвисоцька
23 червня 2023, 21:58 оновлено 23 червня, 22:20
113
Колишній президент США заявив, що у Криму люди нібито "мали симпатію до поглядів РФ".
Барак Обама, Крым
Барак Обама оскандалився після заяви про захоплення Криму / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Колишній президент США Барак Обама оскандалився через свою цинічну заяву про те, що у 2014 році нібито "не було вторгнення у Крим" і люди навіть "були раді захопленню". Про це він заявив в інтерв'ю виданню CNN.

Він додав, що люди в Криму нібито "мали симпатію" до поглядів РФ, а Україна "не була Україною, про яку говорять зараз".

"Є причина, чому не було збройного вторгнення в Крим. Тому що в Криму було багато російськомовних людей, і там існувала певна симпатія до поглядів, які представляла Росія. Навіть у (Верховній. – Ред.) Раді тоді були симпатики Росії. Політика в Україні була складнішою", – сказав Обама.

відео дня

Обама навіть підтримав колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, яка активно співпрацювала з країною-агресоркою РФ.

"І мені, і Меркель, якій я віддаю величезну шану, довелося залучити багатьох інших європейців, які тоді були в паніці, щоб запровадити санкції та не дати Путіну продовжити вторгнення на Донбасі і на решті території України. З огляду на те, на якому етапі тоді перебувала Україна і якими були настрої в Європі, ми утримали рубежі. А далі виникло відчуття української ідентичності, окреме від Росії, та рішучість України вигнати окупантів", – додав Барак.

Реакція України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter відреагував на скандальну заяву Обами. Він підкреслив, що колишній президент США буквально "легалізовує" російське вторгнення в Україну.

"Якщо Барак Обама публічно заявляє, що анексія Росією Криму в 2014 році... була "легальною та виправданою", тоді не варто дивуватися, що сьогодні відбувається повномасштабна російська агресія в Європі та велика загарбницька війна, яка забирає сотні тисяч життів. І що "міжнародного права" практично не існує. І що міжнародні інститути дозволяють агресору використовувати свої трибуни для пропаганди війни. І що бізнес - це просто бізнес і не потрібно виходити з Росії, а можна масштабно продавати чіпи для російських ракет", – написав Подоляк.

Повернення Криму в Україну

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що як тільки армія України підійде до адміністративного кордону з Кримським півостровом, російські окупанти будуть тікати.

За його словами, люди вийдуть на вулиці і допомагатимуть ЗСУ вигнати фейкову "кримську владу".

У Головному управлінні розвідки Міноборони України сказали, що країну-окупанта Росію потрібно відрізати від Криму, щоб півострів не використовувався у військових цілях, а окупанти здійснили новий "жест доброї волі". Російські громадяни повинні якомога швидше покинути Кримський півострів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна здатна звільнити Крим без бою. За його словами, як тільки будуть перекриті всі шляхи постачання, окупанти РФ самі переконаються в тому, що їм потрібно покинути півострів.

Інші новини:

війна в Україні Барак Обама вторгнення Росії анексія Криму новини Криму
Реклама

Головне за день

"Вторгнення в Крим не було": Обама здивував цинічним виправданням агресії РФ

"Вторгнення в Крим не було": Обама здивував цинічним виправданням агресії РФ

21:58 Політика
Україна визволила із Угорщини ще двох військовополонених

Україна визволила із Угорщини ще двох військовополонених

21:40 Україна
"Дав термінове доручення Залужному": Зеленський зібрав важливу Ставку

"Дав термінове доручення Залужному": Зеленський зібрав важливу Ставку

19:24 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:24

Пригожин і Путін: хто кого зжере?

22:12

Рятував пораненого командира: окупанти смертельно поранили відомого спортсмена

21:58

"Вторгнення в Крим не було": Обама здивував цинічним виправданням агресії РФ

21:40

Україна визволила із Угорщини ще двох військовополонених

21:39

Можна залучити великі проблеми з грошима 24 червня: що не можна робити і прикмети

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:40

Дуже складна оптична ілюзія: лише 1% людей може помітити кота серед хом’яків

20:34

Пугачова зробила нові губи: фото потрапило в мережу

20:23

Більше 11 тисяч гривень для українців: хто може отримати фінансову допомогу

20:18

Тіна Кароль зустрілася з Папою Римським та вручила йому щоденник хлопчика із Маріуполя

Реклама
19:24

"Дав термінове доручення Залужному": Зеленський зібрав важливу Ставку

19:21

У Запоріжжі обміліло Дніпро: мешканці "задихаються" від смороду

19:20

На росіян чекає "непросте рішення-2"Погляд

19:10

Все горить і валить дим: у Генічеську в повітря "злетіла" база РосгвардіїВідео

18:49

Як змусити його думати про мене: 7 психологічних трюків

18:43

Що означають слова "південь" і "північ": Авраменко дав несподівану відповідьВідео

18:17

"Геноцид росіян та здача територій": Пригожин вимагає арешту Шойгу та Герасимова

18:09

"Все попереду": Україна ще не задіяла всі сили в контрнаступі - Сирський

17:44

Що зробити щоб вийшли черви з черешні: два простих і швидких способа

17:44

Скандал на телебаченні: Україну порівняли із нацистською Німеччиною

16:56

"Марна операція": Пригожин накинувся на Кремль через війну в Україні

Реклама
16:41

Судова тяганина знищує садибу Терещенка - ЗМІ

16:34

Винник розповів, чи дійсно він страждає на онкологію

16:23

"Бомбосховища, суди, ЄС": Зеленський провів засідання РНБО

16:08

Що першим кладуть у борщ – капусту чи картоплю: несподівана відповідь викличе фурор

15:58

Поширена помилка: Авраменко розповів, як правильно - "ріка" чи "річка"Відео

15:52

Шпилька, трубочка і ручка: як забрати кісточки з вишень за секунди

15:50

"Росія як дикий звір": Дуда люто обрушився на російський режим

15:44

Одеського воєнкома із люксовим майном в Іспанії не звільнили із посади

15:15

Любовний гороскоп на липень: Скорпіонам - глибокі проблеми, Терезам - гармонія

14:54

"Підрив "Кримського Титану" нічого не вирішує": експерт про контрнаступ ЗСУ

14:39

"Війна не блокбастер": в ОП попередили про ризики через затримки поставок Заходу

14:10

Українці можуть платити за світло вдвічі менше: назвали простий спосіб

13:28

Удари ракетами по кораблях і літаках РФ: експерт про сценарій блокади Криму

13:24

Російські агресори вдарили по херсонським комунальникам, загинули 2 людей - ОВА

13:15

Залишилося 30 днів: дружина Тимура Мірошниченка поділилася радісною новиною з приводу прийомного сина

13:12

Ірина Білик показала рідкісне фото свого молодшого сина

13:07

Грошей побільшає і справи підуть вгору: три знаки, яким пощастить у липні

12:45

Як виглядати стильно чоловікові цього літа: Микита Добринін і його модні луки

12:25

Пригожин пішов проти Кремля і вибухнув одкровеннями про війну: що він заявивВідео

12:24

Покрасувався дід: Шварценеггер довго гнав велосипед разом з молодою коханою

Реклама
12:14

Коли стрижка призведе до бідності: місячний календар стрижок на липень 2023

12:09

"Мирний план" Китаю підіграє РФ: експерт пояснив, у чому небезпекаВідео

12:00

Після Чонгару росіяни швидше почнуть тікати з півдня, але не з Криму - ЧерникЕксклюзив

11:56

Favbet Foundation передав ЗСУ на фронт черговий позашляховик Mazda

11:52

Дипломат пояснив, чи великі шанси, що Китай даватиме РФ летальну зброю

11:35

Вінтажна головоломка: потрібно розгадати таємницю троянди за 20 секунд

10:48

У ГУР спрогнозували терміни нових ракетних ударів РФ і назвали ймовірні цілі

10:48

Камінська розповіла, на які гроші живе за кордоном

10:36

Як зрозуміти, що час прибирати цибулю з грядки: хитрість досвідчених дачників

10:15

Традиційний автопрокат і каршерінг: головна специфіка послуг новости компании

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти