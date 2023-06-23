"Вторгнення в Крим не було": Обама здивував цинічним виправданням агресії РФ

Колишній президент США заявив, що у Криму люди нібито "мали симпатію до поглядів РФ".

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Барак Обама оскандалився після заяви про захоплення Криму / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Колишній президент США Барак Обама оскандалився через свою цинічну заяву про те, що у 2014 році нібито "не було вторгнення у Крим" і люди навіть "були раді захопленню". Про це він заявив в інтерв'ю виданню CNN.

Він додав, що люди в Криму нібито "мали симпатію" до поглядів РФ, а Україна "не була Україною, про яку говорять зараз".

"Є причина, чому не було збройного вторгнення в Крим. Тому що в Криму було багато російськомовних людей, і там існувала певна симпатія до поглядів, які представляла Росія. Навіть у (Верховній. – Ред.) Раді тоді були симпатики Росії. Політика в Україні була складнішою", – сказав Обама.

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Обама навіть підтримав колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, яка активно співпрацювала з країною-агресоркою РФ.

"І мені, і Меркель, якій я віддаю величезну шану, довелося залучити багатьох інших європейців, які тоді були в паніці, щоб запровадити санкції та не дати Путіну продовжити вторгнення на Донбасі і на решті території України. З огляду на те, на якому етапі тоді перебувала Україна і якими були настрої в Європі, ми утримали рубежі. А далі виникло відчуття української ідентичності, окреме від Росії, та рішучість України вигнати окупантів", – додав Барак.

Реакція України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter відреагував на скандальну заяву Обами. Він підкреслив, що колишній президент США буквально "легалізовує" російське вторгнення в Україну.

"Якщо Барак Обама публічно заявляє, що анексія Росією Криму в 2014 році... була "легальною та виправданою", тоді не варто дивуватися, що сьогодні відбувається повномасштабна російська агресія в Європі та велика загарбницька війна, яка забирає сотні тисяч життів. І що "міжнародного права" практично не існує. І що міжнародні інститути дозволяють агресору використовувати свої трибуни для пропаганди війни. І що бізнес - це просто бізнес і не потрібно виходити з Росії, а можна масштабно продавати чіпи для російських ракет", – написав Подоляк.

Повернення Криму в Україну

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що як тільки армія України підійде до адміністративного кордону з Кримським півостровом, російські окупанти будуть тікати.

За його словами, люди вийдуть на вулиці і допомагатимуть ЗСУ вигнати фейкову "кримську владу".

У Головному управлінні розвідки Міноборони України сказали, що країну-окупанта Росію потрібно відрізати від Криму, щоб півострів не використовувався у військових цілях, а окупанти здійснили новий "жест доброї волі". Російські громадяни повинні якомога швидше покинути Кримський півострів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна здатна звільнити Крим без бою. За його словами, як тільки будуть перекриті всі шляхи постачання, окупанти РФ самі переконаються в тому, що їм потрібно покинути півострів.

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