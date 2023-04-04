'Завершення війни все вирішить': ексглава Держдепу США висловився про майбутнє РФ

Майбутнє країни-агресорки Росії залежить від перебігу війни в Україні. Те, як завершиться війна, матиме у цьому питанні вирішальне значення. Таку думку висловив ексглава Держдепу США часів Дональда Трампа Майк Помпео в інтерв’ю "Європейській правді" під час візиту до Києва у вівторок, 4 квітня.
"Це (майбутнє Росії – ред.) залежить від перебігу війни. Але врешті-решт, вирішить те, як ми цього (завершення війни – ред.) досягнемо", – зазначив він.
Також він наголосив, що після війни потрібно буде віднайти таку безпекову архітектуру для захисту світу, щоб не допустити у майбутньому виникнення подібної ситуації.
Якщо правильне рішення вдасться віднайти, далі "росіяни дадуть лад у своїй країні", сказав Помпео.
"І за правильного рішення росіяни дадуть лад у своїй країні. Я вважаю це абсолютно реальним", – сказав ексочільник Держдепу США.
Нагадаємо, Майк Помпео під час візиту до Києва уже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомила прес-служба глави Української держави у вівторок, 4 квітня.
Можливість розпаду Росії
Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов спрогнозував, що країна-агресорка Росія незабаром припинить своє існування в нинішніх межах. Він підкреслив, що найближчим часом відбудеться розвал РФ і на її території сформуються вільна Ічкерія, Татарстан та Дагестан.
Секретар РНБО Олексій Данілов зазначає, що світу потрібно готуватися до розпаду країни-агресорки Росії, який буде відбуватися незалежно від їхнього бажання. Захід поки не розуміє, чим має завершитися війна в Україні. Також у західних країнах не розуміють, що робити з Росією.
Опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко висловив думку, що можливість розпаду країни-агресорки Росії залежить від того, наскільки важкої поразки завдасть їй Україна у війні. У випадку програшу Росії у війні всередині держави може виникнути смута, переконаний Яковенко.
Нагадаємо, головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник зазначав, що на Заході зрозуміли, якою країна-агресорка Росія є насправді, і що росіяни – це глибоко кримінальна маса. Навіть якщо путінського режиму в РФ не буде, імперство все одно залишиться в крові росіян. Тому західні держави найімовірніше не хочуть збереження такої системи в РФ у будь-якому вигляді.
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