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"Путіни приходять і йдуть, а росіяни-імперці залишаються": Захід не проти розпаду РФ – Сотник

27 березня 2023, 08:44
Росіяни – це глибоко кримінальна маса. Усунення Путіна в РФ не сильно змінить країну-агресорку, тому що імперство у крові росіян.
Распад РФ, Александр Сотник, Владимир Путин
Захід не проти розпаду РФ, вважає Сотник/ ua.depositphotos.com, сайт Кремля, скрін

На Заході зрозуміли, якою країна-агресорка Росія є насправді, і що росіяни – це глибоко кримінальна маса. Навіть якщо путінського режиму в РФ не буде, імперство все одно залишиться в крові росіян.

Тому західні держави найімовірніше не хочуть збереження такої системи в РФ у будь-якому вигляді. Таку думку висловив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник під час чату на Главреді.

"Думаю, що колективний Захід зрозумів, що собою являє Росія – не тільки кремлівські бонзи, а й "богоспасаемый народець". Там зрозуміли, що це глибоко кримінальна маса, з якою дуже складно співіснувати в XXI столітті", – зазначив Сотник.

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Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

За словами експерта, ніхто не буде слухати "хороших росіян", адже якби їх слухали, то були б зовсім інші розмови.

"Одна справа, коли Кіноакадемія дає Оскар фільму про Навального, інша – коли практично весь політичний істеблішмент Європи, Штатів і Британії бачить, що "хороші росіяни" – такі ж імперці. Досить послухати Ходорковського, щоб усі питання відпали назавжди. Хоча, здавалося б, він постраждав від путінського режиму. Але путінський режим – це одне, а імперство – це зовсім інше, тому що путіни приходять і йдуть, а система залишається", – сказав Сотник.

Він наголосив, що через це у західних країнах найімовірніше не проти, щоб країна-агресорка Росія розпалася.

"Тому, мені здається, більшість на Заході не хоче збереження системи в будь-якому вигляді", – сказав він.

Можливість розпаду Росії

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов спрогнозував, що країна-агресорка Росія незабаром припинить своє існування в нинішніх межах. Він підкреслив, що найближчим часом відбудеться розвал РФ і на її території сформуються вільна Ічкерія, Татарстан та Дагестан.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначає, що світу потрібно готуватися до розпаду країни-агресорки Росії, який буде відбуватися незалежно від їхнього бажання. Захід поки не розуміє, чим має завершитися війна в Україні. Також у західних країнах не розуміють, що робити з Росією.

Опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко висловив думку, що можливість розпаду країни-агресорки Росії залежить від того, наскільки важкої поразки завдасть їй Україна у війні. У випадку програшу Росії у війні всередині держави може виникнути смута, переконаний Яковенко.

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