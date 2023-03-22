"На РФ чекає смута після поразки": Яковенко сказав, від чого залежить розпад Росії

Подальша ситуація всередині Росії у випадку її програшу у війні залежатиме від того, наскільки важкою буде ця поразка.

Яковенко сказав, від чого залежить розпад Росії/ ua.depositphotos.com, скрін

Можливість розпаду країни-агресорки Росії залежить від того, наскільки важкої поразки завдасть їй Україна у війні.

Таку думку висловив російський опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко в інтерв'ю Главреду. Він нагадав, що в історії країни-агресорки уже були випадки, коли поразки у війнах впливали на внутрішню ситуацію.

"Розвал Російської імперії в 1917 році став результатом фактичної поразки в Першій світовій війні. До важкої смути ХХ століття призвела скандальна поразка в Японській війні. Смута XVII століття стала підсумком поразки Росії в Лівонській війні", – сказав російський опозиційний політик.

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Отож і цього разу у випадку програшу Росії у війні всередині держави може виникнути смута, переконаний Яковенко.

"Важка поразка у війні викличе в Росії смуту. Це закономірна історія. Я анітрохи не сумніваюся, що смути пов'язані з тяжкістю поразки. Якщо поразка буде важкою, то Росія зіткнеться зі смутою", – підсумував він.

Можливість розпаду Росії

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов спрогнозував, що країна-агресорка Росія незабаром припинить своє існування в нинішніх межах. Він підкреслив, що найближчим часом відбудеться розвал РФ і на її території сформуються вільна Ічкерія, Татарстан та Дагестан.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначає, що світу потрібно готуватися до розпаду країни-агресорки Росії, який буде відбуватися незалежно від їхнього бажання. Захід поки не розуміє, чим має завершитися війна в Україні. Також у західних країнах не розуміють, що робити з Росією.

У той же час дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначає, що у західних країнах ще немає повного розуміння того, як зробити країну-агресорку Росію безпечною для світу. Там розуміють, що потрібно зробити так, щоб РФ у майбутньому не загрожувала іншим державам, але ще не вирішили, як це зробити.

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