'Росія лусне, як стиглий херсонський кавун': Данілов розкрив сценарій неминучого розпаду РФ

Секретар РНБО підкреслив, що РФ – колоніальна країна, яка не зможе існувати в нинішньому вигляді. Такі зміни відбудуться за будь-яких обставин.

Данілов розкрив сценарій неминучого розпаду РФ / УНІАН

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов прогнозує, що країна-агресорка Росія незабаром припинить своє існування в нинішніх межах. Він підкреслив, що найближчим часом відбудеться розвал РФ і на її території сформуються вільна Ічкерія, Татарстан та Дагестан. Про це Данілов розповів в ефірі телемарафону, пише ТСН.ua.

Так, Данілов провів аналогію із подіями 1991 року, коли представники деяких держав говорили, що Україна не може існувати самостійно.

"Це був виступ президента Буша 1 серпня 1991 року, і через 18 днів луснув СРСР, як стиглий херсонський кавун. Те саме буде і з Росією. Це буде обов'язково. Вона стане набагато меншою і, можливо, тоді в неї з'явиться якийсь розум", - сказав секретар РНБО.

Данілов також підкреслив, що Росія – колоніальна країна, яка не зможе існувати в нинішньому вигляді. За його словами, такі зміни відбудуться за будь-яких обставин.

"Буде вільна Ічкерія, Татарстан, Дагестан – все це буде найближчим часом, і до цього треба готуватися і не вдавати, що якщо у них є ядерна зброя, то цього не станеться", - додав Данілов.

Розвал Російської Федерації

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить усі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресорку Росію чекає досить сумна доля - у майбутньому ця держава розпадеться. Також секретар РНБО переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації.

Глава Міноборони Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, на країну-агресорку очікує розпад з парадом суверенних республік.

На думку економіста і політолога Олега Соскіна, після кожної військової поразки становище Росії і особисто глави Кремля Володимира Путіна на міжнародній арені змінюється лише в гіршу сторону. За його словами, якщо українські війська увійдуть до Криму, Путіну скажуть заспокоїтися і потихеньку доживати свій вік, щоб не сталося чогось гіршого. Експерт наголосив, що для Путіна це буде найкращий варіант.

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