'Замовкни, дрібна людина': Маск і Рубіо відповіли на погрози глави МЗС Польщі

Ілон Маск заявив, що ніколи б не відключив Україні Starlink.

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Маск заявив, що ніколи б не відключив Україні Starlink / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump, European Union

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Польща пригрозила розривом контракту, якщо Маск відключить Starlink для України

Держсекретар США Марко Рубіо відповів, що Україну не відключать від Starlink

Маск стверджує, що ніколи не вимкне Starlink для України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пригрозив Ілону Маску розірвати контракт із компанією SpaceX, якщо Starlink не працюватиме в Україні. Натомість держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що Україні ніхто не блокуватиме доступ до Starlink.

Голова польського МЗС пояснив, що саме Польща фінансує надання послуг Starlink для України. Він підкреслив, що у разі, якщо Маск відключить Україну від Starlink, Польща змушена буде шукати інших постачальників супутникового інтернету для Києва.

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"Starlinks для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі, його вартість становить близько 50 млн доларів на рік. Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників", - написав він у соцмережі X.

Держсекретар США Марко Рубіо відреагував на це повідомлення, заявивши, що ніхто в США не погрожував Україні відключенням Starlink.

"Просто вигадки. Ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink. І скажіть спасибі, тому що без Starlink Україна давно б програла цю війну, а росіяни вже стояли б на кордоні з Польщею", - заявив Рубіо у X.

Заява Маска

На заяву Сікорського відреагував власник компанії SpaceX - скандальний Ілон Маск.

"Замовкни, дрібна людина. Ви платите крихітну частку вартості. І заміни Starlink немає", - написав самовпевнено мільярдер у X.

Незабаром Маск уточнив, що ніколи не вимкне Starlink для України. Водночас на його думку, без Starlink "українські лінії зв'язку зруйнувалися б", оскільки "росіяни можуть заглушити всі інші комунікації".

"Саме так! Щоб бути гранично ясним, незалежно від того, наскільки я не згоден з політикою України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали... Ми б ніколи не пішли на таке і не використали б це як розмінну монету", - заявив він.

Ілон Маск / Главред - інфографіка

Погрози Маска і зупинка допомоги від США - що відомо

Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що фронт в Україні розвалиться, якщо він відключить доступ до супутникового інтернету Starlink. Мільярдер вважає, що його супутники є "кістяком" української армії.

Також адміністрація Дональда Трампа припинила надання важливих оновлень для систем глушіння українських ВПС, що може знизити їх здатність протистояти російським атакам. Оновлення для систем AN/ALQ-131, які дозволяють адаптуватися до змін частот радарів, більше не надходять для українських льотчиків.

Як повідомляв Главред, заява Володимира Зеленського про можливу тривалість війни стала одним із чинників рішення Дональда Трампа припинити допомогу Україні. Це рішення підтримали всі радники Трампа з нацбезпеки після кількох зустрічей.

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Що таке Starlink? Starlink - це глобальна супутникова система американської компанії SpaceX для забезпечення високошвидкісним широкосмуговим супутниковим доступом в Інтернет у місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним. Розроблення проєкту почалося 2015 року. У травні 2019 року було запущено першу групу з 60 супутників-прототипів, передає Вікіпедія. У 2020 році компанія SpaceX почала надавати комерційні послуги доступу в Інтернет у північній частині США та Канаді. На поточний момент кількість абонентів Starlink становить 2,3 мільйона осіб. З 2022 року Starlink застосовують Збройні Сили України для зв'язку між підрозділами та наведення зброї, дронів і артилерії з метою знищення ворожих військових позицій, танків і техніки під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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