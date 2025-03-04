Трамп розлютився і зупинив допомогу Україні після однієї фрази Зеленського – WSJ

Дональд Трамп ще не вирішив, що вважати з боку України готовністю до мирних переговорів.

https://glavred.net/world/tramp-razozlilsya-i-ostanovil-pomoshch-ukraine-posle-odnoy-frazy-zelenskogo-wsj-10644500.html Посилання скопійоване

Дональд Трамп відреагував на слова Володимира Зеленського / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот

Головне:

Рішення Трампа призупинити допомогу Україні підтримали всі його радники

Трамп пішов на цей крок, розлютившись на слова Зеленського

Заява президента України Володимира Зеленського про те, що війна може тривати ще довго, стала одним із чинників рішення Дональда Трампа про припинення допомоги США Україні.

Таке рішення підтримали всі ключові радники господаря Білого дому, йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

відео дня

За словами одного з високопоставлених представників Білого дому, рішення президента США призупинити допомогу Україні підтримали всі його топ-радники з нацбезпеки після кількох зустрічей з цього питання.

Уточнюється, що Трамп нібито вирішив іти на цей крок, розлютившись на слова Володимира Зеленського про те, що війна може тривати ще довго, оскільки відчув потребу продемонструвати, що серйозно налаштований посадити Україну за стіл переговорів.

"Українці не сприйняли наші наміри серйозно. Нам довелося продемонструвати це", - цитується представник адміністрації Трампа.

За словами неназваного співрозмовника в Білому домі, Трамп ще вирішуватиме, що вважати з боку України свідченням готовності до мирних перемовин, і додав, що наразі незрозуміло, чи буде підписання так званої угоди про надра між Україною та США достатньою умовою для поновлення поставок зброї.

Призупинення допомоги США Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Дональд Трамп зупинив допомогу Україні, щоб змусити Київ почати переговори з РФ. В Україну не доїдуть ракети ППО, боєприпаси до HIMARS і артилерії.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити постачання американської військової допомоги Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Про це пише CNN з посиланням на представника Білого дому.

Нагадаємо, раніше в Раді назвали терміни "запасу міцності" України після паузи в поставках від США. Системи протиповітряної оборони і високоточні РСЗВ великої дальності можуть поставити тільки США, каже Федір Веніславський.

Інші новини:

Що таке The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред