Відключення Starlink в Україні: в ЦПД зробили важливу заяву

США можуть позбавити Україну доступу до системи Starlink, щоб змусити підписати угоду про видобуток корисних копалин.

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Відключення Starlink в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Україну не відключають від системи Starlink

Українці мають альтернативу цій системі

Україна має альтернативу американській супутниковій системі Starlink. Про це заявив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, ситуація не критична. По-перше, Україну не відключають від системи Starlink. По-друге, українці мають "альтернативні речі" для фронту.

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"Через новини про Starlink точно не треба казати "пропало все". По-перше - не відключають. По-друге - є альтернативні речі, які на фронті працюють", - наголосив він.

Варто зауважити, що раніше видання Reuters писало, що США можуть позбавити Україну доступу до життєво важливої супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска, щоб змусити підписати угоду про видобуток корисних копалин.

Зазначалось, що це питання порушили американські переговірники, які чинять тиск на Київ. Зокрема, ттака погроза пролунала під час обговорень між офіційними особами США та України після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента.

"Під час зустрічі Україні повідомили, що вона зіткнеться з неминучим відключенням сервісу, якщо не досягне угоди щодо корисних копалин", - сказало джерело видання.

Видобувний потенціал України / Інфографіка: Главред

Угода про видобуток корисних копалин - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський може підписати угоду зі Сполученими Штатами щодо видобутку корисних копалин уже в суботу, 22 лютого. Серйозну роль у процесі зіграв візит спеціального представника Білого дому щодо України та агресора Росії Кіта Келлога.

20 лютого стало відомо, що Україна отримала від адміністрації президента США Дональда Трампа "поліпшену" версію угоди про видобуток корисних копалин. Це сталося після того, як Володимир Зеленський відхилив першу пропозицію Трампа.

Також відомо, що ця угода охоплює ширший ресурсний потенціал України, куди входять порти, інфраструктура, нафта і газ. Це передбачає так звану економічну колонізацію України на невизначений термін.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

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