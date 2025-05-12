"Це серветка для носа": у Макрона висміяли фейк Захарової про наркотики

Ви дізнаєтесь:
- Який фейк розповсюдила російська пропаганда
- Що насправді лежало на столі у Макрона
Днями речниця МЗС Росії Марія Захарова та російські пропагандистські ЗМІ поширили фейк про "пакетик із кокаїном" у вагоні поїзда, в якому подорожували європейські політики - Еммануель Макрон, Кір Страмер і Фрідріх Мерц. Офіс президента Франції спростував дезінформацію росіян.
Захарова опублікувала у своєму Telegram-каналі опублікувала відео з президентом Франції, прем'єр-міністром Великої Британії та канцлером Німеччини в поїзді.
На кадрах Макрон нібито поспіхом прибирає підозрілий "білий пакетик", а Мерц тримає "скляний предмет".
За словами Захарової, політики вживали наркотичні речовини та забули заховати "докази".
Дивіться відео - Макрон, Мерц і Страмер їдуть у поїзді до Києва:
У відповідь на фейк Єлисейський палац опублікував два фото з поїзда, що прямував до Києва 10 травня. На одному знімку - серветка на столі і підпис: "Це серветка. Для носа".
На іншому фото зображені представники країн-лідерів і підпис: "Це європейська єдність. Для творення миру".
"Коли європейська єдність стає незручною, дезінформація заходить так далеко, що робить просту тканину схожою на наркотики. Ці фейкові новини поширюють вороги Франції як за кордоном, так і всередині країни. Ми повинні зберігати пильність щодо маніпуляцій", - йдеться в повідомленні.
Візит європейських політиків до Києва - останні новини
Як писав Главред, 10 травня 2025 року Макрон, Стармер, Туск і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції рішучих", до якої входять понад 30 країн.
Того ж дня президент Зеленський і партнери провели телефонну розмову з Трампом.
За підсумками зустрічі Макрон і Стармер заявили, що на Росію чекають нові санкції від США та Європи, якщо Москва відмовиться від 30-денного припинення вогню.
У ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо потенційного врегулювання війни проти України. Він висловив готовність до безпосередніх переговорів із Києвом і запропонував провести зустріч 15 травня у Стамбулі.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на запропоновані російським диктатором Володимиром Путіним переговори в Туреччині. Зеленський зазначив, що він погодився на переговори. Водночас він очікує не лише переговорів, а й припинення вогню з 12 травня.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган підтвердив, що Анкара готова сприяти організації перемовин і докласти зусиль для встановлення режиму припинення вогню та довготривалого миру.
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