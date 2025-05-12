"Це серветка для носа": у Макрона висміяли фейк Захарової про наркотики

У Росії європейських лідерів запідозрили у вживанні наркотиків під час поїздки до Києва на саміт "коаліції рішучих" 10 травня.

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У Макрона спростували фейк Захарової / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Який фейк розповсюдила російська пропаганда

Що насправді лежало на столі у Макрона

Днями речниця МЗС Росії Марія Захарова та російські пропагандистські ЗМІ поширили фейк про "пакетик із кокаїном" у вагоні поїзда, в якому подорожували європейські політики - Еммануель Макрон, Кір Страмер і Фрідріх Мерц. Офіс президента Франції спростував дезінформацію росіян.

Захарова опублікувала у своєму Telegram-каналі опублікувала відео з президентом Франції, прем'єр-міністром Великої Британії та канцлером Німеччини в поїзді.

На кадрах Макрон нібито поспіхом прибирає підозрілий "білий пакетик", а Мерц тримає "скляний предмет".

Еммануель Макрон, Кір Страмер і Фрідріх Мерц у поїзді / скріншот

Еммануель Макрон, Кір Страмер і Фрідріх Мерц у поїзді / скріншот

За словами Захарової, політики вживали наркотичні речовини та забули заховати "докази".

Дивіться відео - Макрон, Мерц і Страмер їдуть у поїзді до Києва:

У відповідь на фейк Єлисейський палац опублікував два фото з поїзда, що прямував до Києва 10 травня. На одному знімку - серветка на столі і підпис: "Це серветка. Для носа".

На іншому фото зображені представники країн-лідерів і підпис: "Це європейська єдність. Для творення миру".

Серветка на столі у Макрона / x.com/Elysee

Європейські політики в поїзді / x.com/Elysee

"Коли європейська єдність стає незручною, дезінформація заходить так далеко, що робить просту тканину схожою на наркотики. Ці фейкові новини поширюють вороги Франції як за кордоном, так і всередині країни. Ми повинні зберігати пильність щодо маніпуляцій", - йдеться в повідомленні.

Візит європейських політиків до Києва - останні новини

Як писав Главред, 10 травня 2025 року Макрон, Стармер, Туск і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції рішучих", до якої входять понад 30 країн.

Того ж дня президент Зеленський і партнери провели телефонну розмову з Трампом.

За підсумками зустрічі Макрон і Стармер заявили, що на Росію чекають нові санкції від США та Європи, якщо Москва відмовиться від 30-денного припинення вогню.

У ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо потенційного врегулювання війни проти України. Він висловив готовність до безпосередніх переговорів із Києвом і запропонував провести зустріч 15 травня у Стамбулі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на запропоновані російським диктатором Володимиром Путіним переговори в Туреччині. Зеленський зазначив, що він погодився на переговори. Водночас він очікує не лише переговорів, а й припинення вогню з 12 травня.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган підтвердив, що Анкара готова сприяти організації перемовин і докласти зусиль для встановлення режиму припинення вогню та довготривалого миру.

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