У боях за Україну загинув криворізький комік і спецпризначенець "Азова"

Спецпризначенець Дмитро Скрипник загинув на торецькому напрямку фронту.

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На фронті загинув комік із Кривого Рогу / колаж: Главред, фото: instagram.com/p/DJelndyIqnc

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Скрипник був готовий допомогти кожному побратиму

У полеглого воїна залишилися дружина і дочка

Військовий бригади спеціального призначення "Азов", український стендап-комік Дмитро Скрипник 9 травня загинув на фронті. Про це повідомили на Instagram-сторінці групи спецпризначення "Контакт 12".

"Загинув у бою за Україну наш побратим Стендап. Мотивована, завжди усміхнена людина, яка стала для всіх нас прикладом сили духу, простоти і безтурботності. Перевівшись до нас з іншого підрозділу, Стендап дуже переживав, коли щось не виходило, але завдяки невпинному прагненню до досконалості він швидко став одним із найкращих у своїй справі. Він ніколи не відмовлявся від поставлених завдань і завжди гідно виконував навіть найважчу роботу. Незважаючи на труднощі, він завжди залишався з посмішкою на обличчі та був готовий допомогти кожному побратиму", - йдеться в публікації. відео дня

У підрозділі додали, що Скрипник був тим, хто навіть у найскладніших умовах знаходив сили для боротьби та підтримував дух підрозділу.

"Ти був для нас не просто побратимом, а справжнім другом, на якого можна було покластися в будь-який момент. Твоя пам'ять житиме в кожному з нас. Помстимося", - додали побратими.

Як зазначається на сайті криворізького телеканалу "Перший Міський", спецпризначенець загинув на торецькому напрямку фронту.

Скрипник народився 13 червня 1997 року. У нього залишилися дружина і дочка.

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