Японські вчені створюють вакцину проти COVID-19, яка дає захист на все життя / REUTERS

Токійський інститут медичних наук (Японія) почне у 2023 році випробувати вакцину, яка дасть людині довічний захист від коронавірусу.

Як повідомляє The Japan Times, група вчених взяла за основу вакцину проти віспи, яку у 18 столітті створив лікар з Британії Едвард Дженнер. До її складу входив вірус коров'ячої віспи, який не є небезпечним для людини і який в результаті допоміг перемогти в боротьбі зі смертельною хворобою.

Японські вчені планують створити рекомбінантний вірус цього препарату, який містив би спайковий білок коронавірусу.

Досліди на мишах із застосуванням рекомбінантного вірусу вакцини від віспи, що кодує ген пташиного грипу, показали високий рівень антитіл, що зберігалися понад двадцять місяців.

Крім того, всіх мишей, які отримали вакцину, через 20 місяців заразили пташиним грипом і вони вижили.

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За словами вчених, препарати з вектором вірусу вісповакцини є одними з найпотужніших, вони мають незначні побічні ефекти і не вимагають особливого транспортування і зберігання.

Фармвиробник Nobelpharma планує провести випробування нової вакцини у першій половині 2023 року. Попередньо, в дослідах братимуть участь 150-200 осіб. Серед них будуть вакциновані і ті, хто перехворів на коронавірус.

Якщо випробування підтвердять ефективність і безпеку препарату, заключна фаза досліджень почнеться відразу ж, а вивести його на ринок вийде не раніше 2024 року.

Раніше йшлося про те, що американська фармацевтична компанія Moderna займається розробкою версії вакцини, яка зможе протистояти новому південноафриканському штаму коронавірусу "Омікрон". Для підтримки імунітету компанія пропонує використовувати бустерні дози офіційно схвалених щеплень.

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