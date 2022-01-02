УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Японські вчені створюють вакцину проти COVID-19, яка дає захист на все життя

2 січня 2022, 08:36

Фармвиробник Nobelpharma планує провести випробування нової вакцини в першій половині 2023 року.

Коронавірус
Японські вчені створюють вакцину проти COVID-19, яка дає захист на все життя / REUTERS

Токійський інститут медичних наук (Японія) почне у 2023 році випробувати вакцину, яка дасть людині довічний захист від коронавірусу.

Як повідомляє The Japan Times, група вчених взяла за основу вакцину проти віспи, яку у 18 столітті створив лікар з Британії Едвард Дженнер. До її складу входив вірус коров'ячої віспи, який не є небезпечним для людини і який в результаті допоміг перемогти в боротьбі зі смертельною хворобою.

Японські вчені планують створити рекомбінантний вірус цього препарату, який містив би спайковий білок коронавірусу.

Досліди на мишах із застосуванням рекомбінантного вірусу вакцини від віспи, що кодує ген пташиного грипу, показали високий рівень антитіл, що зберігалися понад двадцять місяців.

Крім того, всіх мишей, які отримали вакцину, через 20 місяців заразили пташиним грипом і вони вижили.

Реклама

За словами вчених, препарати з вектором вірусу вісповакцини є одними з найпотужніших, вони мають незначні побічні ефекти і не вимагають особливого транспортування і зберігання.

Фармвиробник Nobelpharma планує провести випробування нової вакцини у першій половині 2023 року. Попередньо, в дослідах братимуть участь 150-200 осіб. Серед них будуть вакциновані і ті, хто перехворів на коронавірус.

Якщо випробування підтвердять ефективність і безпеку препарату, заключна фаза досліджень почнеться відразу ж, а вивести його на ринок вийде не раніше 2024 року.

Раніше йшлося про те, що американська фармацевтична компанія Moderna займається розробкою версії вакцини, яка зможе протистояти новому південноафриканському штаму коронавірусу "Омікрон". Для підтримки імунітету компанія пропонує використовувати бустерні дози офіційно схвалених щеплень.

Вам може бути цікаво:

viber
новини Японії вакцина від коронавірусу вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «Японські вчені створюють вакцину проти COVID-19, яка дає захист на все життя». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фінансовий гороскоп на тиждень 3-9 січня: Левам – обман, Скорпіонам - ризик, Стрільцям - вдала знахідкаФінансовий гороскоп на тиждень 3-9 січня: Левам – обман, Скорпіонам - ризик, Стрільцям - вдала знахідка Оля Полякова екстрено скасувала новорічний корпоратив через хворобуОля Полякова екстрено скасувала новорічний корпоратив через хворобу Анна Трінчер в екстремальній фотосесії знялася в одному купальнику на лютому морозіАнна Трінчер в екстремальній фотосесії знялася в одному купальнику на лютому морозі В Україні з 1 січня "злетів" у ціні алкоголь: скільки коштують напоїВ Україні з 1 січня "злетів" у ціні алкоголь: скільки коштують напої Що буде з тілом, якщо взагалі не їсти хліб-відповідь дієтологаЩо буде з тілом, якщо взагалі не їсти хліб-відповідь дієтолога
10:31

Тяга їсти шоколад і пити каву закладена в людському ДНК-коментар вчених

10:25

Наприкінці січня в Україні почнеться збільшення захворюваності на COVID-19 через Омікрон - МОЗВідео

10:01

Померла режисер легендарних мультфільмів "Лунтік" і "Смішарики"

09:55

Гороскоп Зеленського на 2022 рік: астролог зробив передбачення для президента

09:42

У моду на весну-літо 2022 входять приголомшливі джинси, здатні перетворити життя на суцільне святоФотоВідео

Реклама
09:23

"Нічого про Україну без України": сьогодні Зеленський поговорить з БайденомВідео

08:52

Від тепла до морозів -13: в Україні з 2-4 січня буде різко мінлива погода

08:48

Загроза "великої війни": чи піде Росія в наступ на Україну в 2022 році

08:36

Японські вчені створюють вакцину проти COVID-19, яка дає захист на все життяВідео

08:09

Гороскоп на сьогодні, 2 січня 2022: Овнам – небезпечні спокуси, Близнюкам – витрати, Скорпіонам-пліткиВідео

07:42

Кузін пояснив, чим відрізняється додаткова доза вакцини проти COVID-19 від бустерноїВідео

06:55

Наступ скасовується – Росії нічим воюватиПогляд

05:23

Леся Нікітюк у прозорому корсеті спокусила стрункими формами

05:05

Як очистити кухню від жиру та прибрати жирні плями: 3 рецепти дієвих засобів

04:35

Де і як в побуті використовувати соду: 5 найбільш корисних хитрощів

03:26

В Україні змінився вік виходу на пенсію: кому потрібно купувати стаж

02:54

Яку кашу найкорисніше їсти на сніданок - відповідь дієтолога

02:27

Чому не потрібно викидати рідину від консервованого горошку та як її використовуватиВідео

02:02

Перетворилися на сміття: в Одесі продавці викинули посеред вулиці сотні ялинок

01:55

Гороскоп на січень 2022: на Стрільця впадуть із неба гроші, а на Рака чекають удари доліВідео

Реклама
01:04

Новорічне диво: у Луцьку дитина з'явилася на світ під пологовим будинком

00:51

Омікрон менше інших штамів COVID-19 б'є по легенях - вчені

01 січня, субота
23:56

Україна закрила доступ російських суден у внутрішні водні шляхи

23:21

Дочка Полякової здивувала пристрасним фото з бойфрендом

22:56

Який салат слід викинути в перший же день нового року: відповідь фахівця

22:39

У ВООЗ назвали головну умову для подолання пандемії коронавірусуВідео

22:20

У Дніпрі під час ДТП автівка із однорічним малюком перекинулася на дах

22:08

В Україні подорожчали біометричні документи: вартість оформлення

21:41

На Рівненщині чоловік втік з-під домашнього арешту та побив поліцейських

21:34

Трагедія на Закарпатті: у новорічну ніч трактор переїхав чоловіка

21:09

Росія різко обрубала транзит газу через Україну до СловаччиниВідео

21:00

У єгипетській Хургаді випав сніг з градомВідео

20:50

З нового року в Україні збільшився прожитковий мінімум

20:43

У Польщі петарда пошкодила око 25-річному українцю

20:09

У Казахстані люди радісно селфилися на фоні палаючої новорічної ялинки

19:46

Померла легендарна актриса Голлівуду

19:39

Летальна оборона і військова співпраця: на Україну очікує нова допомога від СШАВідео

19:24

День народження Степана Бандери: у Києві відбулася смолоскипна ходаВідео

19:08

В Україні з 1 січня "злетів" у ціні алкоголь: скільки коштують напоїВідео

18:51

У житловому будинку на Прикарпатті пролунав потужний вибух, є потерпілий

Реклама
18:38

Тіна Кароль вийшла в світ з 13-річним сином: як зараз виглядає юний Веніамін

18:23

Запуск ПП-2 і зупинка транзиту газу: Україну попередили про небезпечний сценарій через продаж видобуткуВідео

18:16

У Білому домі готові покарати Кремль за Україну: в РФ заговорили про можливий зрив переговорів зі США

17:50

На Буковині сталася смертельна ДТП

17:26

Скільки можна зберігати відкриту пляшку шампанського: відповідь експертівВідео

17:24

Лобода вразила архівним фото: як виглядала зірка 30 років тому

17:20

Прикмети на 2 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:12

Загроза військової операції РФ проти України: у США закликали Вашингтон, Київ і НАТО до удару по МосквіВідео

17:06

Кабмін розширив список українців, які підлягають вакцинації від COVID-19: кого чекають уколи

16:31

В Україні вступив у дію Закон про тероборону: у чому сутьВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти