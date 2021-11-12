Pfizer, Moderna або Johnson: яка з трьох вакцин рятує від смерті від COVID-19

Вчені відповіли, яка з трьох вакцин рятує від смерті від COVID-19 / УНІАН

Медики проаналізували дані 780 тисяч людей, які прищепилися на початку 2021 року, і з'ясували, що, хоча коронавірусні вакцини від компаній Pfizer / BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson до кінця року стали гірше захищати від зараження, вони все одно рятують від смерті від коронавірусу з ефективністю 70-80%. Результати відповідного дослідження були опубліковані в журналі Science.

Шотландські вчені з'ясували, що вакцина від Pfizer захищає від зараження дельта-штамом з ефективністю 79%, а Astrazeneca — з ефективністю 60%.

Конкретно — з липня по жовтень вакцина від Pfizer/BioNTech запобігала смерті від коронавірусу з ефективністю 84,3% (70,1% у людей старше 65 років), вакцина від Moderna – з ефективністю 81,5% (75,5% у людей старше 65 років), а вакцина від Johnson & Johnson-з ефективністю в 73% (52,2% у людей старше 65 років).

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Нагадаємо, раніше відомий педіатр, доктор Євген Комаровський розповів, що лише препарат Comirnaty від Pfizer-BioNTech (в просторіччі "Файзер") був досліджений вченими до кінця.

"По Пфайзеру закінчена третя фаза - повністю. Пфайзер досліджений до кінця, модерну теж практично до кінця", - стверджує педіатр.