Історична подія: у Китаї представили інгаляційну вакцину проти коронавірусу

Інгаляційна вакцина / news.cgtn.com

На півдні Китаю пройшла Міжнародна виставка в ході якої представили першу в світі вакцини проти коронавірусу, яка потрапляє в людський організм через вдих.

Вводять шляхом інгаляції. Таким чином при попаданні в легені - вона стимулює імунітет слизової органу.

Як пише CGTN, інгаляційну вакцину вдихають через рот і дає такий ефект, якого неможливо досягти під час внутрішньом'язового введення ін'єкцій.

читайте такожСоціологи з'ясували, чому українці не хочуть щепитися від коронавірусуВипробування інгаляційної вакцини проти COVID-19 китайська компанія CanSino Biologics почала ще навесні поточного року.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузин розповів, що не можуть бути відсторонені від роботи ті, хто має протипоказання до вакцинації. Але для цього має бути відповідний медичний документ (форма №028), виданий закладом охорони здоров'я.

Також загальнонаціональне дослідження Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC) показало, що мРНК-вакцини проти коронавірусу істотно краще захищають, ніж імунітет після перенесеного захворювання.

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