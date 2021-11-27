Moderna заявила про створення нової версії вакцини проти небезпечного штаму коронавірусу "омікрон"

Moderna готує нову версію вакцини для штаму коронавірусу "омікрон" / Фото Reuters

Американська фармацевтична компанія Moderna займається розробкою версії вакцини, яка зможе протистояти новому південноафриканському штаму коронавірусу "омікрон". Для підтримки імунітету компанія пропонує використовувати бустерні дози офіційно схвалених щеплень.

У пресслужбі компанії Moderna відзначили, що новий штам включає мутації, що спостерігаються в "Дельта"-варіанті. При цьому комбінація його мутацій "є значним потенційним ризиком прискорення ослаблення природного і індукованого вакцинами імунітету".

"Moderna вже вивчає в клінічних умовах два полівалентних бустера-кандидата, які були розроблені в очікуванні мутацій, подібних до тих, які виникли у варіанті "омікрон". Перший кандидат (мРНК-1273.211) включає кілька мутацій, присутніх у штамі "омікрон", які також були присутні в розглянутому бета-варіанті. Другий полівалентний кандидат (мРНК-1273.213) включає багато мутацій, присутніх у штамі "омікрон", які також були присутні у варіантах "бета" і "дельта", - йдеться в повідомленні компанії.

Дані з досліджень очікуються найближчими тижнями, уточнили в компанії.

Де і коли знайшли новий варіант COVID-19

Перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися 23 листопада. Випадки захворювання підтвердилися в провінції Гаутенг ПАР у 77 пацієнтів. Також вірус зафіксовано у 4 осіб у Ботсвані. Один хворий прилетів з Південної Африки до Гонконгу, де і був встановлений діагноз.

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За оцінками епідеміологічного центру ПАР, майже 90% нових випадків захворювання в регіоні Гаутенг викликані новим штамом. Але також вірус міг вже поширитися і в восьми інших провінціях країни.

Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув до країни з Республіки Малаві.

Що кажуть у ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зібрала екстрене засідання, в межах якого оцінила новий варіант коронавірусу, вперше виявлений в Південній Африці і Ботсвані.

Експерти назвали це "тривожним" через те, що цей штам, ймовірно, легше передається, ніж Дельта.

ВООЗ позначила варіант B. 1.1.529 під назвою "омікрон".

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