Moderna заявила про створення нової версії вакцини проти небезпечного штаму коронавірусу "омікрон"

Moderna вже вивчає в клінічних умовах два полівалентних бустера-кандидата, які були розроблені в очікуванні мутацій.
Американська фармацевтична компанія Moderna займається розробкою версії вакцини, яка зможе протистояти новому південноафриканському штаму коронавірусу "омікрон". Для підтримки імунітету компанія пропонує використовувати бустерні дози офіційно схвалених щеплень.
У пресслужбі компанії Moderna відзначили, що новий штам включає мутації, що спостерігаються в "Дельта"-варіанті. При цьому комбінація його мутацій "є значним потенційним ризиком прискорення ослаблення природного і індукованого вакцинами імунітету".
"Moderna вже вивчає в клінічних умовах два полівалентних бустера-кандидата, які були розроблені в очікуванні мутацій, подібних до тих, які виникли у варіанті "омікрон". Перший кандидат (мРНК-1273.211) включає кілька мутацій, присутніх у штамі "омікрон", які також були присутні в розглянутому бета-варіанті. Другий полівалентний кандидат (мРНК-1273.213) включає багато мутацій, присутніх у штамі "омікрон", які також були присутні у варіантах "бета" і "дельта", - йдеться в повідомленні компанії.
Дані з досліджень очікуються найближчими тижнями, уточнили в компанії.
Де і коли знайшли новий варіант COVID-19
Перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися 23 листопада. Випадки захворювання підтвердилися в провінції Гаутенг ПАР у 77 пацієнтів. Також вірус зафіксовано у 4 осіб у Ботсвані. Один хворий прилетів з Південної Африки до Гонконгу, де і був встановлений діагноз.
За оцінками епідеміологічного центру ПАР, майже 90% нових випадків захворювання в регіоні Гаутенг викликані новим штамом. Але також вірус міг вже поширитися і в восьми інших провінціях країни.
Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув до країни з Республіки Малаві.
Що кажуть у ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зібрала екстрене засідання, в межах якого оцінила новий варіант коронавірусу, вперше виявлений в Південній Африці і Ботсвані.
Експерти назвали це "тривожним" через те, що цей штам, ймовірно, легше передається, ніж Дельта.
ВООЗ позначила варіант B. 1.1.529 під назвою "омікрон".
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