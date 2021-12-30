В Україні дозволили колоти третю дозу вакцини: кому вона належить

Вакцинація в Україні / УНІАН

В Україні Національна технічна група експертів підтримала застосування бустерної дози вакцини проти коронавірусу для людей старше 60 років.

Як повідомляє головний санітарний лікар України Ігор Кузін, минулого тижня відбулося засідання Національної технічної групи експертів, під час якого було прийнято рішення про застосування бустерної дози для літніх людей, яким більше 60 років.

"Швидше за все, ми також це рішення будемо вводити в дію відповідним наказом МОЗ", - заявив санлікар, передає UA:Суспільне.

Скільки людей зробили бустерну дозу

Кузін також нагадав, що Міністерство охорони здоров'я вже дозволило застосувати бустерну дозу медикам: станом на 29 грудня її отримали вже близько трьох тисяч осіб.

За словами Кузіна, зараз на національних та обласних складах залишається близько 11 мільйонів доз вакцин, а на 2022 рік є гарантовані надходження в розмірі 25 млн доз вакцин Pfizer/Biontech, 6,5 млн - CoronaVac.

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Нагадаємо, глава Мінцифри раніше заявив, що його відомство вже веде активну підготовку сертифікатів для бустерної дози вакцини від COVID-19.

"Мінцифріи вже готується до третьої дози вакцини проти COVID-19. Як тільки почнеться масова вакцинація бустера, це відіб'ється в "Дії". Ми поки думаємо про те, як буде виглядати новий сертифікат. Я не думаю, що ми будемо плодити нові сутності, найімовірніше, просто апгрейднемо поточний сертифікат", − зазначив Федоров.

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