У Путіна готують удари по об'єктах ядерної енергетики України - МЗС

Ураження таких об'єктів може створити високий ризик ядерного інциденту з глобальними наслідками, сказав глава МЗС України Андрій Сибіга.

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Росія може атакувати відкриті розподільчі пристрої АЕС і підстанції передачі - МЗС України / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скрішот соцмережі

Агресор Росія напередодні зими готується завдати ударів по критичних об'єктах ядерної енергетики України. Окупанти можуть атакувати відкриті розподільні пристрої атомних електростанцій і підстанцій передачі - критичних об'єктів для безпечної роботи атомної енергетики. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як повідомили у МЗС, він розповів про те, що за даними розвідки України, росіяни мають намір завдати ударів напередодні зими.

"Зокрема, йдеться про відкриті розподільні пристрої АЕС і підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики. Ураження цих об'єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки", - сказав Сибіга. відео дня

"Закликаємо запобігти сценарію країни-терориста"

Інформацію вже передано країнам-партнерам і МАГАТЕ.

Українські спецслужби вже передали відповідну інформацію партнерам. Також поінформовано МАГАТЕ.

"Росія - єдина країна, яка захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ. Українська Формула Миру містить пункт про забезпечення радіаційної та ядерної безпеки. Ми закликаємо всі міжнародні організації та держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста", - додав дипломат.

Також міністр подякував МАГАТЕ за рішення розширити місії на певних енергетичних об'єктах України й уточнив, що Київ просить Агентство, держави-партнери та інші організації якомога швидше реалізувати досягнуті домовленості.

"Закликаємо також забезпечити постійну розширену присутність місій на всіх відповідних об'єктах", - наголосив Андрій Сибіга.

Загрози Росії українським АЕС - головне по темі:

Минулого літа президент Володимир Зеленський і Головне управління розвідки Міноборони України заявляли про те, що Росія може влаштувати теракт на Запорізькій АЕС. Пізніше ризик підриву АЕС знизився, оскільки Київ вжив заходів.

Наприкінці серпня цього року внаслідок обстрілу з боку військ РФ було порушено роботу трьох енергоблоків Рівненської АЕС, а також одного енергоблоку Південноукраїнської атомної станції. Росія намагалася атакувати українську енергетику, щоб порушити роботу станцій, які забезпечують більшу частину генерації електроенергії в країні.

Ракетні атаки на Україну наприкінці серпня - спроба Росії зупинити роботу всіх АЕС, які контролює Київ, сказала в інтерв'ю Главреду незалежний експерт з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна. Окупанти били не по відкритих розподільчих пристроях АЕС, а по периферійних трансформаторах, пов'язаних із видачею потужності.

Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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