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У США розкрили плани Путіна щодо Курщини та попередили про небезпечний сценарій

Андрій Ганчук
22 вересня 2024, 21:37
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Зеленський ставить на те, що оборона ЗСУ в Україні втримається, доки на території Росії відкривається другий фронт, вважає Марк Міллі.
ЗСУ в Курській області, Марк Міллі
ЗСУ провели зухвалу операцію і потужно вдарили по Путіну - Міллі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, defense.gov

Наступ України в Курській області став несподіванкою і найзухвалішою авантюрою за період повномасштабної війни з агресором Росією. Проте існує ризик, за якого російські окупанти найближчими місяцями можуть піти у масштабний контрнаступ і витіснити українські сили з утримуваних територій. Про це заявив колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Марк Міллі.

"Це великий психологічний удар по російському мисленню, зокрема по Путіну, адже вперше з часів Другої світової війни українці проникли на російську територію", - цитує його CBS News.

"Росіяни можуть сконцентрувати сили"

Утім, на думку Міллі, територія площею близько 1300 квадратних кілометрів - лише точка на російській карті, і обстановка може бути ризикованою за ситуації, коли є три відкриті фланги.

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"Росіяни можуть сконцентрувати сили, відрізати їх і розгромити українців", - попередив експерт.

Найближчими місяцями окупанти можуть провести масштабний контрнаступ з метою повернення територій у Курській області.

"Це принаймні одна з можливостей, яка цілком може статися найближчими місяцями", - припустив Міллі.

Зеленський пішов на "прорахований ризик"

На думку Міллі, Зеленський пішов на операцію в Курській області, оскільки сподівається, що лінії оборони в Україні втримаються тоді, коли на території Росії відкривається новий фронт.

"Він пішов на прорахований ризик, щоб забезпечити собі сильну позицію для того, що, на його думку, може стати початком якихось перемовин, можливо, наступного року", - додав Марк Міллі та наголосив, що ризик полягає в тому, чи продовжать Штати постачати Україні достатні обсяги озброєнь. Якщо ні, то українцям буде дуже складно вести боротьбу.

Хто такий Марк Міллі

Марк Міллі - генерал армії США, 20-й голова Об'єднаного комітету начальників штабів, раніше - 39-й глава штабу армії США.

Що відбувається в Курській області - новини за темою:

Українські сили просунулися на двох напрямках у Курській області, написав лейтенант Збройних сил України на псевдо "Алекс" - у районі Любимівки і на Курському напрямку. Також у військ є успіхи в Глушківському районі.

У ISW розповіли про нові успіхи ЗСУ в Курській області. Американські аналітики вважають, що українські війська просунулися на схід від Веселого, на південний схід від Шептухівки і на південний схід від Найдьонова.

Завдяки Курській операції вдалося відтягнути близько 42 тисячі російських військових із фронту в Україні на територію РФ, сказав Володимир Зеленський. За його словами, поставлені завдання виконуються.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 100 населених пунктів. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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ЗСУ війська Росії війна Росії та України Марк Міллі Курська область
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