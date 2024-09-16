РФ нарветься на найпотужнішу відповідь: топгенерал зі США про загрозу ядерного удару РФ

На початку війни було побоювання щодо можливості використання Росією ядерної зброї, каже Девід Петреус.

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Ексглава Центрального командування Збройних сил США, генерал Девід Петреус прокоментував ймовірність застосування країною агресором РФ ядерної зброї.

Під час 20-ї щорічної зустрічі YES у Києві, він скептично оцінив ймовірність російського ядерного удару.

Американський генерал висловив думку, що сьогодні відсутні підстави говорити про ймовірність використання Росією навіть тактичної ядерної зброї, не кажучи вже про стратегічну.

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За його словами, на початку війни було обґрунтоване побоювання щодо можливості використання Росією ядерної зброї, що призвело до попередження, що в такому разі буде знищено Чорноморський флот.

"Однак згодом ми побачили межу підтримки Росії з боку Китаю. Згодом Сі (голова КНР Сі Цзіньпін) публічно закликав РФ утриматися від цього кроку. А потім таку заяву зробив і (прем'єр-міністр Індії Нарендра) Моді", - додав Петреус.

Ядерний шантаж Кремля 29 лютого 2024 року президент країни-агресора РФ Володимир Путін під час звернення до російських Федеральних зборів продовжив лякати світ ядерною зброєю, стверджуючи, що їхні ядерні сили в повній готовності. Путін також оголосив про розробку нових озброєнь, таких як крилаті ракети "Буревісник" і система "Посейдон". Також Путін погрожував країнам Заходу ракетним ударом у відповідь на їхній план розміщення військ в Україні. Він підкреслив, що Росія також має зброю, яка може вражати цілі на території Заходу, включно з ядерною. Ця загроза стала відповіддю на заяву президента Франції про можливе розміщення західних військ в Україні. Своєю чергою лідер Франції Еммануель Макрон відповів на ядерні погрози Путіна, заявивши, що "недоречно погрожувати" французам, коли в них є ядерна зброя. Тим часом заступник генсека НАТО Мірча Джоане вважає, що ядерні погрози російського диктатора Путіна базуються на психологічному залякуванні, а не на конкретних планах.

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Раніше в ОП прокоментували ризик використання РФ ядерної зброї. Такими заявами партнери намагаються виправдати повільне ухвалення рішень, необхідних для швидкого і справедливого фіналу війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін може застосувати ядерну зброю. Один із можливих варіантів - удари агресора Росії по британських військових об'єктах поблизу своєї території, вважають журналісти інформагентства Reuters.

Як повідомлялося раніше, Микола Маломуж розкрив, чому РФ знову погрожує ядерним ударом. Він повідомив, що Путін переляканий через те, що ЗСУ зайшли на територію Російської Федерації і операція в Курській області може тривати і розширюватися.

/ Инфографика: Главред

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