УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

РФ нарветься на найпотужнішу відповідь: топгенерал зі США про загрозу ядерного удару РФ

Олексій Тесля
16 вересня 2024, 02:05
36
На початку війни було побоювання щодо можливості використання Росією ядерної зброї, каже Девід Петреус.
РФ нарветься на найпотужнішу відповідь: топгенерал зі США про загрозу ядерного удару РФ
/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels, скріншот: відео

Ексглава Центрального командування Збройних сил США, генерал Девід Петреус прокоментував ймовірність застосування країною агресором РФ ядерної зброї.

Під час 20-ї щорічної зустрічі YES у Києві, він скептично оцінив ймовірність російського ядерного удару.

Американський генерал висловив думку, що сьогодні відсутні підстави говорити про ймовірність використання Росією навіть тактичної ядерної зброї, не кажучи вже про стратегічну.

відео дня

За його словами, на початку війни було обґрунтоване побоювання щодо можливості використання Росією ядерної зброї, що призвело до попередження, що в такому разі буде знищено Чорноморський флот.

"Однак згодом ми побачили межу підтримки Росії з боку Китаю. Згодом Сі (голова КНР Сі Цзіньпін) публічно закликав РФ утриматися від цього кроку. А потім таку заяву зробив і (прем'єр-міністр Індії Нарендра) Моді", - додав Петреус.

Ядерний шантаж Кремля

29 лютого 2024 року президент країни-агресора РФ Володимир Путін під час звернення до російських Федеральних зборів продовжив лякати світ ядерною зброєю, стверджуючи, що їхні ядерні сили в повній готовності. Путін також оголосив про розробку нових озброєнь, таких як крилаті ракети "Буревісник" і система "Посейдон".

Також Путін погрожував країнам Заходу ракетним ударом у відповідь на їхній план розміщення військ в Україні. Він підкреслив, що Росія також має зброю, яка може вражати цілі на території Заходу, включно з ядерною. Ця загроза стала відповіддю на заяву президента Франції про можливе розміщення західних військ в Україні.

Своєю чергою лідер Франції Еммануель Макрон відповів на ядерні погрози Путіна, заявивши, що "недоречно погрожувати" французам, коли в них є ядерна зброя.

Тим часом заступник генсека НАТО Мірча Джоане вважає, що ядерні погрози російського диктатора Путіна базуються на психологічному залякуванні, а не на конкретних планах.

Ядерний шантаж Кремля - останні новини за темою

Раніше в ОП прокоментували ризик використання РФ ядерної зброї. Такими заявами партнери намагаються виправдати повільне ухвалення рішень, необхідних для швидкого і справедливого фіналу війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін може застосувати ядерну зброю. Один із можливих варіантів - удари агресора Росії по британських військових об'єктах поблизу своєї території, вважають журналісти інформагентства Reuters.

Як повідомлялося раніше, Микола Маломуж розкрив, чому РФ знову погрожує ядерним ударом. Він повідомив, що Путін переляканий через те, що ЗСУ зайшли на територію Російської Федерації і операція в Курській області може тривати і розширюватися.

РФ нарветься на найпотужнішу відповідь: топгенерал зі США про загрозу ядерного удару РФ
/ Инфографика: Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ядерна зброя війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Скоро в Україну увірветься майже 8-бальна магнітна буря: названо дату

Скоро в Україну увірветься майже 8-бальна магнітна буря: названо дату

23:52 Синоптик
Україна не може оснастити навіть 4 бригади через брак зброї - Зеленський

Україна не може оснастити навіть 4 бригади через брак зброї - Зеленський

22:08 Україна
"Він сяде і почне переговори": Зеленський назвав головний страх Путіна

"Він сяде і почне переговори": Зеленський назвав головний страх Путіна

21:25 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Більшість не здогадується: що означає символ трикутника на етикетці одягу 110893

Більшість не здогадується: що означає символ трикутника на етикетці одягу

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти верблюда 26508

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти верблюда

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 вересня: Леву - важливе питання, Овну - успіх 24262

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 вересня: Леву - важливе питання, Овну - успіх

Влупить +11 і литиме дощ: які регіони накриє сильне похолодання 13272

Влупить +11 і литиме дощ: які регіони накриє сильне похолодання

Останні новини

03:34

У Польщі закликають зупинити соцвиплати українцям: кого це може зачепити

02:05

РФ нарветься на найпотужнішу відповідь: топгенерал зі США про загрозу ядерного удару РФ

01:30

Уперше після розлучення: Аффлека та Лопес заскочили на емоційному побаченніВідео

15 вересня, неділя
23:52

Скоро в Україну увірветься майже 8-бальна магнітна буря: названо дату

22:59

Який вигляд має онука "мами Сердючки" - донька зірки показала обличчя малятка

Є руйнування, десятки постраждалих: РФ вдарила по багатоповерхівці в ХарковіЄ руйнування, десятки постраждалих: РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові
22:22

У Путіна цілий "букет хвороб": у США розкрили несподіваний діагноз

22:08

Україна не може оснастити навіть 4 бригади через брак зброї - Зеленський

21:32

"Шукали підтримки": Тарабарова висловила категоричну думку про Тодоренко

21:25

"Він сяде і почне переговори": Зеленський назвав головний страх Путіна

Реклама
20:43

Часу на підготовку буде більше: Сирський анонсував важливі зміни для мобілізованих

20:23

"Однозначно сім'я": Слава Дьомін показав возз'єднання з колишньою дружиною

20:19

"Добро" на далекобійні удари по РФ: Захід боїться поразки України взимку – ЗМІ

19:20

У формулі 4+1 пункти: Зеленський назвав, хто перший побачить план перемоги України

19:10

Росіяни готують новий рекорд у вересні: що треба знати українцямПогляд

19:06

139 ветеранів з усієї України взяли участь в міжнародних змаганнях Strong Spirit’s Games в Буковелі

18:49

Влупить +11 і литиме дощ: які регіони накриє сильне похолодання

18:34

Попри чутки: Зеленський відповів, чи отримав дозвіл США на далекобійні удари

18:11

У Байдена однозначно висловилися щодо завершення війни та мирного плану

17:59

Зруйновано під'їзд, під завалами є люди: моторошні подробиці удару по ХарковуФотоВідео

17:41

Чутки про перетин "червоних ліній" і "ядерку": МЗС закликає не слухати Путіна

Реклама
17:39

Відомий український актор опинився в епіцентрі землетрусу

17:22

Відповідь за Полтаву: на Курщині підірвали розташування армії РФ разом із росіянамиВідео

17:09

Тільки геній знайде кубик за 8 секунд: загадка, яку розгадають одиниці

16:18

"Вся армія РФ воює тут": Буданов висміяв російські міфи про "ескалацію"

15:29

Росія обстріляла енергетику чотирьох областей, один з регіонів частково знеструмлено

15:17

"Пил в очі": у Лондоні назвали Путіна "фашистом" і відповіли на ядерні погрози

15:12

Більше не приховує: Слава Камінська втретє вийшла заміж

14:36

Неймовірна смакота з 4 інгредієнтів: господиня розповіла рецепт нутелли в домашніх умовахВідео

14:15

Любовний гороскоп на тиждень з 16 по 22 вересня

14:06

Принц Вільям та Кейт Міддлтон публічно пішли на примирення з принцом Гаррі

13:57

Білий дім анонсував "істотний" пакет допомоги Україні

13:44

Фінансовий гороскоп на тиждень з 16 по 22 вересня: Тельцям - підйом, Дівам - проблеми

13:19

Нова заява про мир в Україні: що пообіцяв Трамп

13:18

Зруйновані тисячі будинків, є загиблі: жорсткі повені й снігопади наробили біди в ЄвропіВідео

13:08

Чутки про "замороження" війни: у Зеленського відреагували на гучну статтю BILD

12:28

В Україні обвалились ціни на популярний фрукт

12:20

Нова тактика ворога ускладнила становище ЗСУ на Сході - офіцер НГУ

12:19

"Приміряла весільну сукню": Катерина Кухар видала відвертість про новий роман

12:12

Що таке "шаруга": мало хто знає справжнє значення цього словаВідео

11:50

Що потрапить під удар Storm Shadow у Росії: ЗМІ опублікували мапу

Реклама
11:18

"Це критично для нас": Буданов назвав одну з найбільших проблем на фронті на цей часВідео

11:15

Росіяни самі будуть руйнувати Кримський міст: у ВМС розповіли деталі

11:00

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 вересня: Ракам просити про допомогу, Левам - спокуса

10:42

Мешканці Курської області здають кадирівців, техніку і склади силам ЗСУ - ЦНС

09:57

Вдарить аномальна спека: де в Україні буде +29 градусів

09:52

За планом перемоги: Україна може піти на "локальну" заморозку бойових дій - Bild

09:45

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 вересня: Леву - важливе питання, Овну - успіх

09:16

Без підтримки США: Стармера закликають дозволити ЗСУ бити по Росії Storm Shadow

08:53

РФ вдарила по Україні ракетами і дронами, були "прильоти" в кількох областях: які наслідкиФото

08:36

Десятки одиниць техніки: ЗСУ розгромили ворожу колону на Покровському напрямку

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти