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"Передали привіт" Путіну: США випробували ядерну ракету, здатну долетіти до РФ

Андрій Ганчук
21 вересня 2024, 11:00
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Сполучені Штати проводять подібні випробування кожні 6 місяців, щоб розуміти, наскільки їхні ракети готові до оперативних дій.
Путін, ядерна зброя
Випробування ядерної ракети Minuteman III - сигнал противникам, - США / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

У США успішно реалізували електронний тестовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Перевірку ракети американці назвали сигналом як своїм союзникам, так і противникам.

Як повідомили на авіабазі ВПС США Оффат, тестовий пуск було проведено 17 вересня без фактичного запуску ракети. Маневр назвали "сигналом для союзників і супротивників". Подібні випробування проходять кожні півроку з метою перевірки готовності ракетного комплексу до оперативного використання.

Що таке Minuteman III

Minuteman III - це твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета, яка перебуває на озброєнні американської армії з 1970 року. Дальність польоту - близько 9,5 тисяч кілометрів. Попередній тестовий запуск ракети було проведено в червні, ще одне випробування було у вересні 2023 року.

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Примітно, що за даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру у США наразі 5044 ядерні боєголовки, з яких 1770 у стані бойової готовності. У Росії 5580 і 1710 одиниць відповідно.

'Передали привіт' Путіну: США випробували ядерну ракету, здатну долетіти до РФ
Які країни мають ядерну зброю / Інфографіка: Главред

Ядерні загрози Росії - головні новини за темою:

Путін може провести ядерні випробування в тому випадку, якщо США і Британія дозволять Україні бити своєю зброєю вглиб російської території, припустили журналісти Reuters. Росія може випробувати тактичну ядерну зброю.

Випробування ядерної зброї можуть стати сюрпризом для Кремля, вважає головний редактор програм інформаційно-консалтингового агентства Defense Express Олег Катков. Він не виключив сценарію, за якого російська ядерка за результатами тесту виявиться неспроможною.

США ще 2022 року попередили Росію про те, що якщо вона застосує ядерну зброю проти України, американці завдадуть удару по російських військах, сказав колишній глава ЦРУ Девід Петреус. Йшлося про Чорноморський флот та окупантів на території української держави.

Що таке ядерна зброя?

Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з вражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

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