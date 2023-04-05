Ядерна зброя в Білорусі не допоможе Росії влаштувати перелом на війні проти України - ISW

Заява міністра оборони агресора Росії Шойгу збіглася з новим пакетом допомоги Україні від США та вступом Фінляндії до НАТО, зазначили американські аналітики.

Росія ядерним шантажем намагається зупинити військову допомогу Заходу Україні перед контрнаступом ЗСУ - ISW / Колаж 93-тя ОМБр, Міноборони РФ

Країна-окупант Росія здійснює спроби використати ядерні загрози для того щоб стримати військову допомогу Україні перед контрнаступом ЗСУ. Розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі не вплине на хід війни, а заяви Шойгу щодо передачі Мінську авіації та Іскандерів є частиною інформаційної операції. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що 4 квітня міністр оборони РФ Шойгу намагався виступити з виправданнями щодо рішення про розміщення Москвою тактичної ядерної зброї в Білорусі і звинувачував НАТО в нібито "активізації бойової підготовки і розвідки" біля кордонів.

"Шойгу посилив існуючі російські ядерні погрози, заявивши, що Білорусь має ядерні штурмовики і ядерні ракети "Іскандер-М" і додав, що 3 квітня білоруські ракетні війська почали навчання роботі з комплексами "Іскандер-М", зокрема із застосуванням тактичної ядерної зброї", - наголошується в звіті.

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Аналітики вказали на той факт, що заяви Шойгу не містять в собі жодних нових відомостей щодо навчань в Білорусі, це лише частина інформаційної операції.

"Пожвавлення риторики ядерного шантажу Шойгу збігається з приєднанням Фінляндії до НАТО і новим пакетом допомоги Україні від США", - додали експерти.

Також вони акцентували увагу на тому, що агресорка Росія посилила ядерний шантаж для того, щоб спробувати призупинити військову допомогу Україні з боку Заходу перед контрнаступ ЗСУ. Ризик ядерної війни, на їхню думку, залишається низьким, а розміщення тактичної ядерної зброї в республіці Білорусь навряд чи вплине на ситуацію на полі бою в Україні.

Як підкреслили в Інституті вивчення війни, ядерна зброя РФ в Білорусі майже напевно контролюватиметься Москвою, персонал якої знаходиться там на постійній основі.

Росія погрожує розміщенням ядерної зброї в Білорусі

Директор РФ Володимир Путін 25 березня зробив заяву, згідно з якою агресор Москва зібралася розмістити на території республіки Білорусь тактичну ядерну зброю. Озброєння в РБ з'являться, мовляв, у відповідь на прохання Лукашенка. Ядерні заряди Росії в Білорусі перебуватимуть під контролем Москви.

У КНР виступили проти передачі ядерної зброї від одних держав іншим. У Пекіні заявили, що дотримуються позиції, згідно з якою конфлікти потрібно вирішувати дипломатичним шляхом. Не можна припускатися ризиків розв'язання ядерної війни.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Китай, ймовірно, не допустить розміщення російської ядерної зброї в Білорусі. За словами чиновника, риторика Путіна - шантаж західного світу. Москва намагається організувати перемовини щодо завершення війни проти України в рамках своїх умов.

Дивіться відео Главред - чому розміщення ядерної зброї в Білорусі зажене Лукашенка в кут

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