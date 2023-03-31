Китай зарубав передачу ядерної зброї іншим країнам, а у Лукашенка різко огризнулись в ООН

Китай рішуче проти того, щоб одні країни передавали ядерну зброю іншим – таке озброєння не повинно розміщуватися за межами кордонів ядерних держав.

Китай закликав усі ядерні країни дотримуватися своїх зобов'язань / Колаж ua.depositphotos.com

КНР не підтримує передачу ядерними державами своєї атомної зброї іншим країнам і розміщення такого озброєння за кордоном. Пекін закликає країни уникнути будь-яких конфліктів між державами ядерного клубу. При цьому Білорусь підтримує розміщення ядерної зброї на своїй території і мотивує це уявними "погрозами з боку НАТО".

Під час Ради безпеки ООН Постійний Представник Китаю при Організації ген Шуан заявив, що Пекін виступає проти передачі ядерної зброї від одних країн іншим.

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"Ми виступаємо за заборону передачі ядерної зброї, щоб ніякі ядерні країни не передавали свою ядерну зброю за кордон і не розміщували її за межами своєї країни", - сказав Шуан.

Також він додав, що тільки в минулому році 5 ядерних країн – США, Великобританія, Китай, Росія і Франція – виступили зі спільною заявою, згідно з якою ядерну війну не можна починати і неможливо виграти.

"Сьогодні ця заява є ще більш важливою. Китай закликає всі ядерні країни дотримуватися своїх зобов'язань, зменшувати ризик ядерної війни і уникати будь-яких конфліктів між ядерними державами", - уточнив китайський представник.

У Білорусі виступили за розміщення у себе ядерної зброї Росії

Як повідомляє пропагандистське білоруське агентство Белта, представник Білорусі при ООН Валентин Рибаков на засіданні Радбезу заявив, що НАТО нібито "посилює свій військовий потенціал", тому Мінськ, мовляв, вдається до такого кроку.

"Враховуючи зазначені обставини і що випливають з них законні заклопотаності і ризики у сфері національної безпеки, Білорусь послідовно і абсолютно прозоро для сусідів і всього міжнародного співтовариства робить вимушені відповідні дії з розвитку власного оборонного потенціалу. Ці дії носять виключно відповідний характер і спрямовані на зміцнення нашої власної безпеки і обороноздатності", - підкреслив Рибаков.

Плани Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі

Глава країни-агресора Росії Володимир Путін 25 березня заявив, що Москва збирається розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. За словами Путіна, про це він вже домовився з Лукашенком. Мінськ не отримає контролю над ядерними зарядами.

У Головному управлінні розвідки назвали плани Путіна розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі реакцією Москви на провали російських окупантів в Україні. Путін підвищує ставки, проте Захід на його умови не поведеться.

У МЗС Китаю виступили проти передачі ядерної зброї від одних країн іншим. У Пекіні заявили, що дотримуються точки зору, згідно з якою потрібно вирішувати проблеми дипломатичним шляхом і утриматися від ситуацій, які провокують ймовірність ядерної війни.

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