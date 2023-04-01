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Китай виступив проти ядерної зброї в Білорусі: експерт пояснив, що потрібно Пекіну

1 квітня 2023, 03:30
Глава Кремля Путін і голова КНР Сі Цзіньпін обговорювали поставки зброї агресору РФ, але Пекін може призупинити ці процеси, вважає Андрій Санніков.
Китай, Росія
Китаю потрібно, щоб Росія поводилася передбачувано - Санніков / Колаж ua.depositphotos.com, УНІАН

Незважаючи на заяви Китаю про неприйнятність розміщення ядерної зброї в Білорусі, Пекін має на меті свої цілі. КНР не впроваджуватиме санкції проти споріднених злочинних режимів. Китай не зацікавлений у війні в Україні, оскільки йому потрібен розвиток промислових потоків. Китайська держава навряд чи стане союзником України, проте прагнення Києва говорити з Пекіном є позитивним. Про це заявив білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що, незважаючи на заяви Пекіна про ядерну зброю в Білорусі, китайська держава навряд чи стане союзником демократичного світу. Китай не буде застосовувати будь-яких санкцій проти споріднених режимів. Втім, певних дій від КНР виключати не можна.

"Судячи з того, що Лукашенка викликали на килим (адже його візит до Китаю не був просто візитом, то був виклик до одного з господарів), я б не став розраховувати на Китай як на союзника демократичного світу. Він все одно буде грати в свою гру - він не буде впроваджувати жодних санкцій проти такого ж режиму, як в Китаї. Це - споріднені злочинні режими, вони розуміють один одного і підтримують владу тільки за допомогою насильства. Їх не хвилює, що буде з сотнями тисяч людей, їх хвилює тільки влада. Але якась інша динаміка можлива, тому що Китай може щось зробити для того, щоб цей сценарій не отримав небезпечного розвитку", - зазначив Санніков.

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На його думку, на цьому тлі Китай може пригальмувати з розвитком питання військових постачань до РФ.

"Наприклад, я впевнений, що вони [Путін і Сі Цзіньпін] обговорювали постачання зброї і боєприпасів Росії. Тут Китай може пригальмувати, поки Путін не буде вести себе відповідно до їхніх уявлень", - вважає політик.

Крім того, він вважає, що війна Росії проти України не в інтересах Китаю, оскільки Пекіну потрібно, щоб не порушувалися промислові потоки.

"Конфлікт, як вони його називають, Китаю не подобається. Руйнуються його божевільні глобалістські проекти ("один пояс – один шлях" та інші), налагоджена торгівля з Європою через Білорусь. Йому це не подобається, тим більше, що було вкладено багато сил і коштів. Тому з Путіним розмова, перш за все, йшла про це, оскільки прослизнула фраза про те, що Китай "не зацікавлений в порушенні промислових потоків". Це, думаю, і було головною метою розмови з Путіним, і тут пекінський господар міг досить жорстко з ним розмовляти", - додав білоруський політик.

Також він уточнив, що Києву слід налагодити відносини з Пекіном.

"Я б не став розраховувати на Китай як на союзника, але як фактор – так. Те, що президент України підтримає відносини з Китаєм – це дуже правильно. Але тільки це не повинно йти проти політики тих держав, які зараз активно допомагають Україні", - підкреслив Андрій Санніков.

Плани Росії щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі

Глав Кремля Володимир Путін 25 березня зробив заяву, згідно з якою окупант Росія збирається розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю. Озброєння з'являться там нібито у відповідь на прохання Лукашенка. Мінськ не контролюватиме ядерні заряди.

У ГУР Міноборони України вважають, що наміри розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі сигналізують про провали планів Москви на війні проти України. Путін намагається підвищувати ставки, проте Захід на його умови не піде.

У Міністерстві закордонних справ Китаю сказали, що Пекін проти передачі зброї від одних держав іншим. У КНР дотримуються точки зору, згідно з якою конфлікти потрібно вирішувати дипломатичним шляхом і утримуватися від ймовірності ядерної війни.

Дивіться повну версію інтерв'ю Андрія Саннікова Главреду

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