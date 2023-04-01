'Китай не дасть дозволу': Данілов запевнив, що Росія не розміщатиме ядерну зброю в Білорусі

Секретар РНБО зауважив, що росіяни вже не хочуть подальшої ескалації конфлікту, а хочуть якнайшвидше його закінчити.

Данілов запевнив, що Росія не розміщатиме ядерну зброю в Білорусі / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Країна-агресорка Росія може розмістити ядерну зброю на території Білорусі, тільки якщо відповідний дозвіл російському диктатору Володимиру Путіну дасть Китай. Однак, найімовірніше, що КНР цього не допустить. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі Суспільного.

"Я можу сказати, що ніякого розміщення ядерної зброї на території Білорусі не буде і бути не може до того часу, поки Китай не дасть дозволу Путіну розміщати там ядерну зброю. Чи надасть Китай дозвіл Путіну розміщати ядерну зброю на території Білорусі? Я більш ніж впевнений, що ні", - сказав Данілов.

За його словами, ядерна зброя на території Білорусі не потрібна ні Китаю, ні самій Росії, а заяви Путіна – це просто шантаж для того, щоб американці погоджувались якомога швидше йти на якісь перемовини, домовлятися, щоб зупинити цю війну на умовах Росії.

відео дня

Окрім того, секретар РНБО зауважив, що росіяни вже не хочуть подальшої ескалації конфлікту, а хочуть якнайшвидше його закінчити.

"Не треба тут нічого вигадувати, тут немає ніякої конспірології. Це така тупа гра Росії, яка завжди для того, щоб примусити американців, англосаксів іти на перемовини з росіянами саме по нашому кейсу", - додав Данілов.

Росія зібралася розмістити ядерну зброю в Білорусі

Директор країни-окупанта Росії Володимир Путін 25 березня сказав, що Москва має намір розмістити в Білорусі свою тактичну ядерну зброю.

За словами Путіна, Мінськ не отримає контролю над ядерною зброєю – ним керуватиме Москва.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали плани Путіна щодо тактичної ядерної зброї в Білорусі спробою відреагувати на провали своїх окупаційних військ в Україні. Путін підвищує ставки, але західний світ не піде на його умови.

У МЗС Китаю рішуче виступили проти передачі ядерної зброї іншим країнам. У Пекіні стверджують, що всі конфлікти потрібно вирішувати дипломатичним шляхом. Слід утримуватися від ситуацій, які можуть спровокувати ймовірність ядерної війни.

Вас може зацікавити: