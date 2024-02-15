'Шкодую, що не почали раніше': Путін видав цинічну заяву про війну в Україні

Російський диктатор Володимир Путін зробив цинічну заяву про війну в Україні.

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Володимир Путін зробив цинічну заяву про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, Міноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін шкодує про те, що не розв'язав криваву агресивну війну проти України ще раніше.

"Єдине, про що ми можемо шкодувати, - це про те, що не розпочали активних дій раніше", - наголосив він в інтерв'ю пропагандистам телеканалу "Россия 1".

При цьому Путін також прокоментував свою розмову з американцем Такером Карлсоном, що відбулася 6 лютого.

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Диктатор РФ назвав Карлсона "небезпечною людиною", яка спеціально обрала таку тактику, щоб не почути під час розмови "гострі відповіді".

За словами Путіна, він готувався до зовсім інших запитань і збирався відповідати "гостро", що додало б інтерв'ю потрібної "специфіки", а в результаті він "повного задоволення не отримав".

Водночас на запитання, який із глав США для нього вигідніший, нинішній президент Байден чи його попередник Дональд Трамп, Путін відповів: "Байден. Він людина більш прогнозована".

Дивіться відео - Путін прокоментував інтерв'ю Такеру Карлсону:

/ Скриншот

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону не було розраховане на російську аудиторію. Кремль мав намір створити інформаційні ефекти та істерику на Заході.

Путін в інтерв'ю Карлсону заявив, що нібито готовий до переговорів щодо війни в Україні і хоче таким чином домогтися "вирішення ситуації".

У цьому ж інтерв'ю Путін також назвав свою мету у війні з Україною і визнав, що її ще не досягнуто.

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