"Ядерна зброя в Росії в Білорусі": політик пояснив, що замислив Путін

Директор Білорусі Олександр Лукашенко втратив інтерес до теми російської ядерної зброї на підконтрольній йому території, вважає Сергій Бульба.

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Путін інформаційною хвилею про ядерну зброю в Білорусі перевіряє реакцію Заходу - Бульба / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Чутки про розміщення ядерної зброї потрібні Володимиру Путіну для того, щоб країна-агресор зайвий раз заявила про свою "імперськість". Мовляв, раз США можуть розміщати ядерну зброю в Європі, то може і Москва у Білорусі. Директор РБ Олександр Лукашенко втратив інтерес до цієї теми, оскільки контролювати таку зброю йому не дозволять. Про це заявив колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч, засновник "білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робимо разам " Сергій Бульба.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Лукашенка вже не цікавлять чутки про ядерну зброю РФ на білоруській території, оскільки директор не зможе її контролювати.

"Спочатку Лукашенко як дитина радів, що отримає ядерну зброю, і це дозволить йому царювати до кінця днів. Коли йому дали зрозуміти, що ніхто не збирається передавати цю зброю під його управління, а це буде просто переміщення російської ядерної зброї (яку сама РФ і контролюватиме), Лукашенко абсолютно втратив до цього інтерес. А це в моєму розумінні свідчить про те, що він упевнений, що якщо щось і буде, то все одно він не зможе дотягнутися до цього своїми руками",-вважає білоруський політик.

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За його словами, Путіну чутки про розміщення ядерної зброї в республіці Білорусь потрібні для зайвого "імперського самоствердження" Росії.

"З точки зору Путіна це також перевірка реакції Заходу. Росіяни знайшли аргументацію для своїх дій в тому, що і Америка розміщує ядерну зброю в п'яти-шести європейських країнах. Мовляв, це жодним чином не суперечить міжнародним домовленостям, тому що ми робимо так само, як американці. Тобто для Росії це, в першу чергу, твердження їхньої імперськості, і не більше того", - підкреслив Сергій Бульба.

Ядерна зброя Росії вже може бути у Білорусі

Путін влаштував шантаж НАТО через Україну – у Білорусі розгорнуто ядерну зброю, написали 7 січня журналісти американського видання The Wall Street Journal. З посиланням на дані розвідки США вони повідомили, що груднева заява Лукашенка про прибуття до республіки російської ядерної зброї може відповідати дійсності.

Нелегітимний глава Білорусі сказав, що ядерна зброя Росії в РБ з вересня-жовтня.

"Давно. Я ж говорив вже, коли закінчилася поставка. Ще у вересні, по-моєму, або в жовтні. На початку жовтня остання. Все на своїх місцях в хорошому стані", - сказав Лукашенко.

Журналісти вважають, що ядерна зброя Росії в Білорусі може бути на військовому аеродромі Ліда в Гродненській області – в 40 кілометрах від Литви.

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