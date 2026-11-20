Також Трамп заявив, що Путін зараз "переживає важкі часи, оскільки веде війну, яка мала тривати лише один день."

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Трамп про підсумки переговорів в Китаї / Колаж: Главред, фото: скриншот

Головне із заяв Трампа:

Путін нібито хоче завершити війну проти України дипломатичним шляхом

Взаємна ненависть Зеленського та Путіна заважає завершенню війни

Путін нібито відповів, що не розпочав би вторгнення в Україну, якби Трамп був президентом США

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови російський диктатор Володимир Путін нібито висловив бажання завершити війну проти України дипломатичним шляхом.

Про це Трамп сказав під час пресконференції, коментуючи тристоронню зустріч за участю США, Китаю та Росії.

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"Ми говорили про це з президентом Путіном. Він висловив своє бажання про припинення війни з Україною дипломатичними засобами", - заявив Трамп.

Лідер США також нагадав, що бліцкриг Путіна проти України затягнувся на роки, і зауважив, що тепер російський диктатор переживає важкі часи.

"Путін зараз переживає важкі часи, тому що він веде війну, яка мала б тривати лише один день", – сказав Трамп.

Водночас він заявив, що переговорний процес ускладнює взаємна ненависть між президентом України Володимиром Зеленським і Путіним.

"Проблема в тому, що президент Зеленський та президент Путін надзвичайно ненавидять одне одного. Якби це було інакше, це була б найлегша війна з восьми, яких я припинив. Ви рідко побачите таку взаємну ненависть", – сказав він.

Хроніка завершення війни Трампом / Інфографіка: Главред

Путін запевнив, що не напав би на Україну за президентства Трампа

Трамп також розповів, що запитував російського диктатора, чи наважився б той напасти на Україну, якби президентом США на той час був він.

"Я справді запитав Путіна: "Чи вдерлися б ви, якби президентом був я?" Він відповів: "Ні". Наша країна впоралася з цією ситуацією вкрай погано", - зазначив Трамп.

Окремо президент США згадав Ялтинську конференцію 1945 року, у якій брали участь Вінстон Черчилль, Йосип Сталін і Франклін Рузвельт.

"Згадайте Вінстона Черчилля, Сталіна. Подумайте про це. Ялта – Черчилль, Сталін, Рузвельт. Визначна подія. Я про це не замислювався", – сказав Трамп.

За його словами, під час зустрічі він прагнув владнати розбіжності з російським і китайським лідерами.

"Я просто казав: "Ми владнаємо наші розбіжності з цими людьми". Я говорю, що у нас чудові відносини з цими двома людьми (Сі Цзініпіном і путіним - Ред.) Ми обходимо наші гострі кути. Це була чудова подія, неймовірна подія", – заявив президент США.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Що змінять для України переговори у Китаї: відповідь експерта

Зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна не принесе Україні практичних результатів. Китай свідомо не порушував українське питання, щоб не ризикувати власним міжнародним авторитетом. Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

Позиція Пекіна щодо війни Росії проти України пов'язана з дипломатичними ризиками. Китай не хоче опинитися в ситуації, коли його ініціативи не отримають підтримки сторін.

"Китайці просто вирішили не потикатися на тему України, бо розуміють, що тут їх можуть "ввічливо послати". А для Китаю це буде, м'яко кажучи, втратою обличчя", - зазначив він.

Водночас Київ дав зрозуміти, що не прийматиме рішень щодо власного майбутнього без участі української сторони. Експерт звернув увагу на поєднання політичної заяви президента та військової відповіді України.

"Зеленський сказав про неприпустимість будь-яких домовленостей про нас за нашою спиною. А для того, щоб підкріпити ці слова, Україна довбанула по "СІБУРу"", - наголосив Загородній.

Йдеться про атаку дронів Сил оборони в ніч на 15 листопада на нафтохімічний завод "Нижньокамськнафтохім" у Татарстані. Підприємство входить до російського холдингу "СІБУР", частина якого, за словами експерта, вже належить китайським інвесторам.

Перспективи зміни позиції Москви після переговорів у Китаї Загородній оцінює скептично. Він вважає, що продовження війни залежить насамперед від перебування Путіна при владі.

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"А в діях Росії щодо нас нічого не зміниться. Поки Путін залишатиметься при владі, він воюватиме", - підсумував експерт.

Саміт Трампа, Сі й Путіна - що відомо

Главред писав, що напередодні саміту Білий дім називав головною темою зустрічі в Шеньчжені скорочення ядерних арсеналів. Тоді ж у Вашингтоні наголошували, що Україна не стоїть на порядку денному тристоронніх переговорів. Окремої угоди за підсумками зустрічі у США не очікували.

Нагадаємо, тристороння зустріч лідерів США, Китаю та Росії тривала близько півтори години й не принесла проривів. Екс-голова ЦПД Андрій Коваленко проаналізував підсумки переговорів у Китаї та їхні наслідки для України. За його словами, позиція США щодо Тайваню проясниться у 2027 році.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував результати тристоронніх переговорів із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном та заявив про нібито досягнуте взаєморозуміння щодо міжнародних питань, знову звинуватив Україну в розв'язанні війни та пригрозив болючою відповіддю на удари по Кримському мосту. Крім того, глава Кремля висунув умови завершення війни, висловився проти територіальних поступок Росії та розповів про можливу участь Європи в подальших переговорах.

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Reuters заявив, що домовитися з Китаєм та Росією про обмеження ядерної зброї буде дуже складно, бо жодна держава не хоче добровільно віддавати половину свого арсеналу.

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