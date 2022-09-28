Обидва газопроводи Північного потоку зруйновані назавжди – ЗМІ/ Reuters

Обидві нитки газопроводу Північного потоку і одна нитка Північного потоку-2 можуть назавжди виявитися непридатними для використання після пошкоджень, яких вони зазнали внаслідок аварії у Балтійському морі.

Про це сказали у Службі безпеки Німеччини, пише німецьке видання Der Tagesspiegel. Співрозмовники видання у відомстві ФРН наголосили: якщо пошкоджений трубопровід не буде швидко відремонтований, то велика кількість солоної води, яка потрапить всередину, викличе корозію і зруйнує його.

Ніяких пошкоджень не зазнала лише одна нитка трубопроводу Північний потік-2.

Федеральна поліція Німеччини після аварії на трубопроводах посилила контроль над суверенними водами країни. Крім цього, правоохоронці посилять охорону прибережних районів Північного і Балтійського морів.

У Єврокомісії, німецьких органах безпеки та Федеральній розвідувальній службі Німеччини (BND) вважають те, що сталося, актом диверсії. Згідно з однією з версій, водолази могли закласти вибухівку на труби під водою. Така версія виникла тому, що розмір пробоїн дуже великий, а також тиск у трубах після пошкоджень падав дуже швидко.

Вибухи на газопроводах Північного потоку

У ніч на 26 вересня на газопроводах Північний потік-1 та Північний потік-2 виявили як мінімум три витоки блакитного палива. Оператор "Північного потоку", компанія Nord Stream, повідомила про одночасне пошкодження відразу трьох ниток газопроводу. При цьому в компанії заявили, що терміни відновлення працездатності газотранспортної інфраструктури наразі оцінити неможливо.

Польща не виключила, що витоки на газопроводах можуть бути провокацією з боку Росії. При цьому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито "глибоко стурбована" ситуацією на газопроводах Північний потік.

Пізніше глава МЗС Швеції Анн Лінде заявила, що російські газопроводи Північний потік і Північний потік-2 пошкоджені внаслідок вибухів. За її словами, ймовірно стався саботаж. Політик зазначила, що Стокгольм продовжує збирати інформацію та "не виключає жодних причин, дійових осіб або мотивів".

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