Зміна тиску: Газпром став винуватцем небезпечної ситуації на українському газопроводі

"Газпром" влаштував небезпечну ситуацію на українському газопроводі / Reuters

Станом на сьогодні в газо-транспортній системі нашої країни виявили різке зростання тиску на магістральному газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" на ділянці держкордону РФ - Україна. Це сталося абсолютно без попередження з боку Газпрому, пише пресслужба ГТС України.

За інформацією, ГТС повідомив Газпрому, що несвоєчасна подача інформації про перемикання і зміну режимів може призвести до позаштатних ситуацій на магістральному газопроводі, а також нагадав про необхідність узгодження дій, згідно із алгоритмом, визначеним чинною міжоператорською угодою.

За словами гендиректора ГТС Сергія Макогона, такі неузгоджені дії Газпрому викликають занепокоєння. Україна наполягає, що Газпром зобов'язаний надавати інформацію про причини такої поведінки в рамках стандартів угод між операторами.

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"Несвоєчасне інформування Оператора несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС. Особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи, після того, як Газпром знову зменшив транзит через "Північний потік-1" до 33 млн куб.м на добу", - звернув увагу Макогон.

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