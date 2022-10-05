Росія сама влаштувала аварію на Північному потоці, бо газопровід вже окупився - експерт

Росія влаштувала диверсію на Північному потоці через непотрібність газопроводу / Колаж Reuters , facebook.com

Пошкодження на газопроводі "Північний потік" некритичні для Росії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев.

"За великим рахунком, Північний потік вже давно окупився - він приносив лише надприбуток. Що ж стосується Північного потоку-2, то витрати на його будівництво фактично можна компенсувати тими доходами, які були отримані Газпромом протягом останніх 12-18 місяців, коли котирування (а за ними - і реальні ціни) на природний газ, що експортується з РФ, зросли більш ніж у сім разів. І це дозволяє Газпрому списати витрати на будівництво", - вважає Рябцев.

На думку експерта, від незапуску ПП-2 постраждають і європейські інвестори, так як мінімум чотири європейських компанії вкладали в газопровід не менше коштів, ніж Газпром.

Як писав Главред, недавня аварія на газопроводі "Північний потік" найбільш вигідна Росії. За словами експерта, у Росії для цього є як мінімум три причини.

Нагадаємо, що раніше оператор "Північного потоку", компанія Nord Stream, повідомила про одночасне пошкодження відразу трьох ниток газопроводу.

"Руйнування, що відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів системи Північний потік, носять безпрецедентний характер. Терміни відновлення працездатності газотранспортної інфраструктури поки оцінити неможливо", - цитувало заяву компанії Nord Stream агентство Інтерфакс 27 вересня.

Диверсія на Північному потоці - інші новини: