Готували захоплення влади в Одесі: СБУ знешкодила бойову групу російського ГРУ

Оперативно-бойова група планувала атакувати Сили оборони України з тилу у разі наближення окупантів до міста на початку великої війни.

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СБУ зірвала плани РФ захопити Одесу / Колаж: Главред, фото: СБУ

В Одесі Служба безпеки України спільно з ДБР нейтралізувала оперативно-бойову групу воєнної розвідки РФ. Затримано керівника групи та його помічника, які планували захопити владу на Одещині. Про це повідомила прес-служба СБУ.

У зловмисників вилучили понад 70 одиниць вогнепальної зброї, боєприпаси, бронежилети, шоломи та інше тактичне спорядження.

Слідство встановило, що ця група готувалася до захоплення державних установ на Одещині на початку повномасштабного вторгнення РФ. Після невдач на фронті їх перевели в режим очікування, а влітку 2024 року активували для виконання нових завдань.

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Очолював групу 49-річний житель тимчасово окупованого Криму, який переїхав до Одеси після анексії півострова і почав формувати підпільні загони під виглядом громадських організацій. Вони планували атакувати Сили оборони України з тилу у разі наближення окупантів до міста.

"Для загалу ГО займалися питаннями військової історії, екології та юриспруденції, а насправді створили підпільні групи: снайперів, розвідки, зв’язку, оперативного забезпечення і одну з основних – штурмову групу. У підборі потенційних кандидатів фігуранти надавали перевагу громадянам із спеціальними навичками, досвідом ведення бойових дій або вузькопрофільним спеціалістам", - розповіли у СБУ.

Співробітники СБУ також вилучили у зловмисників інструкції з підривної діяльності, холодну зброю з логотипом російських спецслужб та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.

Учасники групи завербували понад 20 осіб, які діяли за принципами військової ієрархії. За словами слідчих, у разі захоплення Одеси учасникам групи обіцяли "посади" у місцевій окупаційній адміністрації РФ.

СБУ задокументувала злочинну діяльність та зірвала плани ворога. Всі фігуранти наразі перебувають під вартою. Затриманим висунуто підозри за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Операції Служби безпеки України - останні новини

Нагадаємо, СБУ викрила керівництво провідного проєктного інституту нафтового профілю в Києві, яке допомагало Росії відновлювати нафтопереробні заводи після атак українських дронів. Посадовці підготували документацію для реконструкції трьох ключових НПЗ на замовлення РФ,

Також військові підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ уразили російський гелікоптер Мі-8 FPV-дроном у Курській області. Блогер і волонтер Сергій Стерненко повідомив, що екіпаж гелікоптера загинув.

Як повідомляв Главред, Служба безпеки України затримує всіх, хто підпалює автомобілі військових, щоб продемонструвати, що покарання неминуче. Політолог Олексій Голобуцький зазначив, що мета російських спецслужб — посіяти зневіру в армії та суспільстві.

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