Готував операторів Shahed: під Москвою ГУР ліквідувало полковника РФ

Олексій Коломейцев керував 924 державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації РФ.

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ГУР ліквідувало полковника РФ Олексія Коломейцева / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, russian-torturers.com

У Коломні Московської області ГУР ліквідувало полковника армії країни-агресора РФ Олексія Коломейцева, який готував операторів дронів і очолював 924 центр безпілотної авіації МО РФ.

Російського військового знищили в ніч на 27 вересня, розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Уточнюють, що 51-річний Коломейцев керував 924 державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації міністерства оборони РФ, який займається підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема Shahed, а також персоналу з обслуговування БПЛА.

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"Окупант безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення Росії та вчинення воєнних злочинів проти України. ГУР МО України нагадує - за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата", - уточнили в спецслужбі.

Подробиці ліквідації полковника РФ

Як пише РБК-Україна, російського окупанта ліквідували в результаті спецоперації місцевого руху опору кремлівському режиму в координації з Головним управлінням розвідки Міноборони, повідомляють джерела у спецслужбі.

/ ГУР

"Рух опору масштабується, розширює свою діяльність по всій Росії і за її межі, як ми і попереджали раніше. Кожен російський військовий злочинець, кожен причетний до агресії проти України є нашою метою незалежно від посад, віку, статі та місця перебування. Ми знищуватимемо всіх, на чиїх руках кров українців, доки російський режим не припинить війну і не відповість за всі свої злочини", - додав співрозмовник у ГУР.

/ Скриншот

Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Операції ГУР - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці ГУР і ЗСУ пустили під укіс вантажний поїзд у Бєлгородській області. Вантажний поїзд забезпечував логістичні потреби армії РФ. 11 вагонів і локомотив зійшли з рейок і перекинулися.

Як повідомлялося раніше, фахівці Головного управління розвідки Міноборони провели масштабну кібератаку на фінансовий сектор і урядові ресурси Росії, внаслідок якої вдалося вразити критично важливі ресурси та отримати доступ до великого масиву конфіденційних даних.

У ГУР натякнули на нові операції зі знищення найманців РФ. Андрій Юсов зазначив, що у цих подій є різні наслідки. Зокрема, після знищення вагнерівців у Малі відомо про перекидання туди додаткових частин найманців РФ з інших куточків Африки.

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