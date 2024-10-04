Брав участь у воєнних злочинах РФ: в Енергодарі підірвали 'начальника охорони' ЗАЕС

4 жовтня 2024 року близько 7 ранку в тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував Андрій Короткий, "начальник фізичної охорони" Запорізької атомної електростанції. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.
Зазначається, що Короткий був колаборантом, причетним до організації воєнних злочинів та репресій проти українців в окупації.
Дивіться відео моменту вибуху автомобіля колаборанта в Енергодарі:
Після захоплення ЗАЕС він добровільно співпрацював з російськими окупантами, надавши їм списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на осіб з проукраїнською позицією.
"Брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару", - йдеться в повідомленні ГУР.
Розвідка зазначає, що Короткий активно організовував заходи на підтримку російської армії та як член партії "Єдина Росія" очолював так звану "раду депутатів" в Енергодарі.
"ГУР МО України нагадує ― кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата", - резюмували в розвідці.
Успішні операції ГУР
На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції.
У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти.
8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.
Ситуація в Енергодарі - що відомо про провокації РФ на ЗАЕС
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія завдала удару по підстанції, знеструмивши одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС, повідомляє Міненерго. В результаті атаки станція знову опинилася на межі блекауту.
МАГАТЕ повідомляє, що підстанція біля контрольованої РФ ЗАЕС, ймовірно, була атакована дроном.
Ризик ядерного інциденту на Запорізькій атомній станції залишається високим і може стати найбільшим джерелом радіації в Європі та світі. Президент України Володимир Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН наголосив, що Формула миру враховує ядерну безпеку, і російські війська повинні залишити ЗАЕС.
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