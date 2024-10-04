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Брав участь у воєнних злочинах РФ: в Енергодарі підірвали "начальника охорони" ЗАЕС

Юрій Берендій
4 жовтня 2024, 11:10
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В ГУР показали кадри вибуху автомобіля колаборанта, "начальника фізичної охорони" ЗАЕС Андрія Короткого в тимчасово окупованому Енергодарі.
Брав участь у воєнних злочинах РФ: в Енергодарі підірвали 'начальника охорони' ЗАЕС
В Енергодарі підірвали "начальника охорони" ЗАЕС / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

4 жовтня 2024 року близько 7 ранку в тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував Андрій Короткий, "начальник фізичної охорони" Запорізької атомної електростанції. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що Короткий був колаборантом, причетним до організації воєнних злочинів та репресій проти українців в окупації.

Дивіться відео моменту вибуху автомобіля колаборанта в Енергодарі:

відео дня
Брав участь у воєнних злочинах РФ: в Енергодарі підірвали 'начальника охорони' ЗАЕС
Фото: скріншот

Після захоплення ЗАЕС він добровільно співпрацював з російськими окупантами, надавши їм списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на осіб з проукраїнською позицією.

"Брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару", - йдеться в повідомленні ГУР.

Розвідка зазначає, що Короткий активно організовував заходи на підтримку російської армії та як член партії "Єдина Росія" очолював так звану "раду депутатів" в Енергодарі.

"ГУР МО України нагадує ― кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата", - резюмували в розвідці.

Брав участь у воєнних злочинах РФ: в Енергодарі підірвали 'начальника охорони' ЗАЕС
Що відомо про закорізьку АЕС / Інфографіка: Главред

Успішні операції ГУР

На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції.

У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти.

8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Ситуація в Енергодарі - що відомо про провокації РФ на ЗАЕС

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія завдала удару по підстанції, знеструмивши одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС, повідомляє Міненерго. В результаті атаки станція знову опинилася на межі блекауту.

МАГАТЕ повідомляє, що підстанція біля контрольованої РФ ЗАЕС, ймовірно, була атакована дроном.

Ризик ядерного інциденту на Запорізькій атомній станції залишається високим і може стати найбільшим джерелом радіації в Європі та світі. Президент України Володимир Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН наголосив, що Формула миру враховує ядерну безпеку, і російські війська повинні залишити ЗАЕС.

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