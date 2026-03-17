Вихід США з НАТО: з’явився несподіваний сценарій розвала Альянсу

Без рішення Конгресу президент США не може самостійно приймати рішення про вихід країни з НАТО.

Важливе із заяв Леонова:

Навряд чи дії Трампа можуть вплинути на розпад блоку НАТО

Трамп самотужки не зможе здійснити вихід США з НАТО

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов прокоментував питання про те, чи можна очікувати від президента США дій, які можуть вплинути на розпад блоку НАТО.

"Думаю, що ні. Перш за все, у Конгресі був прийнятий закон — до речі, ще під час першого терміну Трампа — який передбачає, що без рішення Конгресу президент США не може самостійно приймати рішення про вихід країни з НАТО", — сказав він в інтерв'ю Главреду.

При цьому експерт переконаний у тому, що Дональд Трамп самотужки не зможе здійснити вихід США з блоку НАТО.

"І, судячи з нинішнього розкладу сил навіть у Сенаті та Палаті представників, йому навряд чи вдасться переконати достатню кількість законодавців підтримати такий крок", — додав Леонов.

Як писав Главред, Росія передислокує свої війська на східний фланг НАТО, якщо в Україні буде укладено мирну угоду про завершення війни. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Він закликав Європу проявити солідарність з країнами східного флангу НАТО і виділити більше коштів на оборону в прифронтових державах.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс може стати наступною ціллю Росії, тому країнам-членам варто вже зараз готуватися до подальшого можливого загострення.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус говорив, що НАТО слід оновити оцінки щодо можливого загострення з боку Росії. Він зазначив, що Москва може швидше відновити свій військовий потенціал і потенційно атакувати східну країну-члена Альянсу раніше, ніж очікувалося.

Про персону: Олександр Леонов Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".



Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".



Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".



Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

