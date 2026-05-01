Тернопіль під масованою атакою "Шахедів": у місті лунають вибухи

Місцева влада закликає людей залишатися в укриттях.

https://glavred.net/war/ternopol-pod-massirovannoy-atakoy-shahedov-v-gorode-gremyat-vzryvy-10761158.html Посилання скопійоване

Тернопіль під атакою шахідів

Російські окупанти атакували Тернопіль ударними дронами. У місті прогриміли потужні вибухи, після чого в небо піднявся дим. Про це повідомляє кореспондент Главреда.

Монітори повідомили про те, що в напрямку міста зі сходу летіло 20 ударних дронів. Пізніше стало відомо, що кількість дронів збільшилася.

Голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух назвав Тернопіль зоною підвищеної небезпеки.

відео дня

"Увага! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! Негайно прямуйте до укриття!!! Тернопільська область, зокрема місто Тернопіль, перебуває в зоні підвищеної небезпеки!!!" - заявив він.

Мер міста Сергій Надал закликав людей залишатися в укриттях і не користуватися транспортом.

"Увага! Прошу залишатися в укриттях до закінчення тривоги. Не публікуйте фото та відео. Терміново перейдіть в укриття! Не користуйтеся транспортом!" - написав він.

У мережі повідомляють, що дрони літають над містом дуже низько. Там уже пролунало багато вибухів. "Шахади" один за одним били по місту.

Сергій Надал заявив, що внаслідок атаки частина міста залишилась без електрики. Мова йде про мікрорайони Канада, Центр, Новий світ, Старий парк, частина масиву Сонячний.

Новина доповнюється....

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред